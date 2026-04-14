الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تابلت OPPO Pad Mini.. كومباكت صغير بمواصفات فلاجشيب

OPPO Pad Mini
OPPO Pad Mini
احمد الشريف

أعلنت تقارير موقع Notebookcheck عن تحديد موعد الإطلاق الرسمي لتابلت جديد مدمج من أوبو، يحمل شاشة 8.8 بوصة من نوع OLED ومعالج Snapdragon 8 Gen 5 الرائد، ليضع نفسه مباشرة في فئة الأجهزة الصغيرة عالية الأداء بدل الأجهزة الاقتصادية المعتادة في هذا الحجم. 

وأوضح التقرير أن الجهاز، الذي يُشار إليه باسم Oppo Pad Mini، يستهدف المستخدم الذي يريد تابلت خفيفًا وسهل الحمل، لكنه في الوقت نفسه لا يريد التنازل عن قوة المعالجة التي اعتدنا أن نراها في هواتف الأندرويد الرائدة والهواتف المخصصة للألعاب.

شاشة 8.8 بوصة OLED بمعدل 144 هرتز

كشف التقرير أن التابلت يأتي بشاشة OLED مقاس 8.8 بوصة، بدقة تقارب 2.8K، مع معدل تحديث مرتفع يصل إلى 144 هرتز، وهي تقنية تجعل حركة الصورة أكثر سلاسة في التمرير والألعاب والرسوم المتحركة. 

وأشار تسريب منفصل إلى أن اللوحة من نوع LTPO، ما يعني أن التابلت يمكنه خفض معدل التحديث تلقائيًا حتى 1 هرتز في المحتوى الثابت لتوفير استهلاك البطارية، ثم رفعه إلى 144 هرتز عند تشغيل الألعاب أو التمرير السريع. 

يستخدم هذا النوع من الشاشات عادةً في الهواتف الأغلى ثمنًا، ويتيح عرض ألوان أعمق وسطوعًا يصل إلى نحو 1800 شمعة، مع تغطية كاملة لنطاق ألوان DCI‑P3 المستخدم في المحتوى السينمائي.

Snapdragon 8 Gen 5 في جسم صغير

أوضح Notebookcheck أن النقطة الفارقة في هذا التابلت هي اعتماد معالج Snapdragon 8 Gen 5، وهو معالج رائد يُستخدم في هواتف الفلاجشيب لهذا الجيل، بدل المعالجات المتوسطة التي اعتدنا رؤيتها في التابلت الصغيرة. 

ووفقًا لاختبارات أداء مبكرة، يأتي هذا المعالج بقوة رسوميات (GPU) أعلى بحوالي 30% تقريبًا مقارنةً بمعالج A17 Pro الموجود في آيباد ميني الحالي من أبل، في الاختبارات الاصطناعية الخاصة بالرسوم ثلاثية الأبعاد. 

يعني هذا ببساطة أن المستخدم سيحصل على أداء ألعاب قوي، وإمكانية التعامل مع تحرير الفيديو والملفات الكبيرة بدون اختناق في الأداء، خاصة مع جسم التابلت الذي يسمح بتبديد حرارة أفضل من الهواتف.

كما تشير التسريبات إلى خيارات للذاكرة قد تصل إلى 16 جيجابايت رام، مع مساحة تخزين حتى 512 جيجابايت، ما يضع الجهاز في منافسة مباشرة مع تابلت الألعاب مثل Lenovo Legion Tab وأجهزة شاومي الموجهة للجيمرز، لكن بحجم أصغر يسهل حمله في اليد أو وضعه في الحقيبة الصغيرة.

بطارية 8000 مللي أمبير وشحن سريع

ذكر التقرير أن التابلت سيأتي ببطارية سعة 8000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم شحن سريع بقدرة 67 وات، وهي أرقام كبيرة نسبيًا على جهاز بهذا الحجم. بفضل هذه السعة، يُتوقع أن يقدم الجهاز يومًا كاملاً من الاستخدام الكثيف بين تصفح، ومشاهدة فيديو، وبعض الألعاب، مع إمكانية إعادة شحنه من 0 إلى نسبة عالية في أقل من ساعة تقريبًا باستخدام الشاحن المدعوم. 

كما يتضمن الجهاز كاميرا أمامية مدمجة في ثقب داخل الشاشة (Punch‑hole)، مع حواف رفيعة متناسقة حول الشاشة، ما يعطيه مظهرًا عصريًا قريبًا من هواتف الفئة العليا.

منافسة مباشرة لآيباد ميني وتابلت الألعاب

قارنت Notebookcheck بين Oppo Pad Mini وآيباد ميني الحالي من أبل، مشيرةً إلى أن الأخير ما زال يعتمد على معالج أقدم بجيلين تقريبًا، في حين يتفوق المعالج الجديد من كوالكوم في بعض اختبارات الرسوميات بنحو 30%. 

كما أن حجم الشاشة 8.8 بوصة يضع الجهاز في منافسة مع عدة أجهزة أخرى في فئة «التابلت الكومباكت»، مثل Xiaomi Pad Mini وLenovo Legion Tab Gen 5، ما يشير إلى أن شركات عديدة بدأت ترى مستقبلًا حقيقيًا لفئة التابلت الصغيرة عالية الأداء، وليس فقط الأجهزة الكبيرة فوق 10 بوصات.

وتحاول أوبو – بحسب تحليل Gizchina – كسر القاعدة القديمة التي تقول إن الأجهزة الصغيرة تحصل على عتاد أضعف للحفاظ على السعر منخفضًا، عبر تقديم مكونات فلاجشيب في تابلت يقل وزنه عن 300 جرام تقريبًا، مع الحفاظ على سمك أقل من 6 ملم، ما يجعله واحدًا من أنحف التابلت في السوق عند الإطلاق.

موعد الإطلاق والتوفر

أكدت تقارير Notebookcheck أن موعد الإطلاق الرسمي لأوبو Pad Mini محدد خلال شهر أبريل 2026 في السوق الصيني أولًا، مع توقعات بطرحه لاحقًا في أسواق أخرى آسيوية وربما أوروبية إذا نجح في جذب جمهور الألعاب والمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز ثانٍ إلى جانب الهاتف.

 وحتى الآن، لم تُعلن بعد الأسعار الرسمية، لكن بعض التسريبات ترجح أن سعره سيكون أقل من أجهزة الألعاب المتخصصة مثل Legion Tab Gen 5، ما يجعله خيارًا جذابًا لمن يريد تابلت قويًا وصغيرًا بسعر أقل من الأجهزة الأكبر حجمًا.

بهذه المواصفات، يبدو أن أوبو تستهدف شريحة محددة جدًا: مستخدم يريد تابلت يمكن أن يدخل الجيب الكبير أو الحقيبة الصغيرة، لكن لا يريد أي تنازلات تقريبًا في الشاشة أو الأداء، وهي شريحة قد تكون كافية لصناعة فئة جديدة كاملة من التابلت الكومباكت عالية المواصفات في سوق الأندرويد.

