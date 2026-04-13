رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات قوية.. حاسوب Oppo Pad Mini اللوحي من أوبو يظهر في تسريبات جديدة

أوبو باد ميني
أوبو باد ميني
لمياء الياسين

تستعد شركة أوبو لإطلاق جهاز لوحي صغير الحجم يُدعى أوبو باد ميني ، مُوجّه للمستخدمين الذين يرغبون بتجربة ألعاب ووسائط أفضل مما تُقدمه الهواتف الذكية.

وأكدت الشركة إطلاقه عالميًا في 21 أبريل، حيث سيُطرح جنبًا إلى جنب مع هاتف فايند إكس 9 ألترا. ولم يُعلن عن سعره بعد.
بحسب ما تم تسريبه من إعلانات تشويقية، سيأتي جهاز Pad Mini بشاشة OLED قياس 8.8 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:2 ومعدل تحديث 144 هرتز. من المتوقع أن يكون الجهاز اللوحي نحيفًا جدًا بسماكة 5.39 ملم ووزن 279 جرامًا تقريبًا، مما يجعله أنحف وأخف وزنًا بشكل ملحوظ من أجهزة مثل Lenovo Legion Tab Gen 5.

 مواصفات أوبو باد ميني

 مواصفات أوبو باد ميني

ومن المتوقع أيضاً أن يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 من الجيل الخامس. ورغم أن هذا المعالج يُقال إنه أبطأ بنسبة 30% تقريباً من معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس المستخدم في جهاز لينوفو اللوحي، إلا أنه سيظل يقدم أداءً قوياً للألعاب والمهام اليومية.

تشير تفاصيل أخرى إلى بطارية بسعة 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط. ومن المتوقع أن تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا أمامية مثقوبة وحواف رفيعة حول الشاشة.
كشفت تسريبات سابقة عن المزيد من التفاصيل. 

ميزات  أوبو باد ميني

تتمتع الشاشة  بدقة 2880×1920 بكسل، مع تقنية LTPO التي تُتيح تغيير معدل التحديث من 1 هرتز إلى 144 هرتز. ويُشاع أن ذروة السطوع تصل إلى 1800 شمعة/م²، بالإضافة إلى دعم كامل لمعيار ألوان DCI-P3.

من المتوقع أن يتميز الجهاز اللوحي بتصميم معدني موحد، وأن يتوفر بألوان الرمادي الداكن، والبنفسجي، والأزرق السماوي. وقد يضم في الخلف كاميرا بدقة 13 ميجابكسل ضمن وحدة على شكل كبسولة. كما يُشاع دعمه لتقنية eSIM، مما قد يتيح له العمل دون الاعتماد على شبكة Wi-Fi فقط.

جهاز Oppo Pad Mini شاشة OLED جهاز لوحي جهاز Pad Mini معالج كوالكوم كاميرا أمامية

شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك
شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك
شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك

بورش
بورش
بورش

ضبط فسيخ
ضبط فسيخ
ضبط فسيخ

