بتصميم نحيف وميزات ثورية.. آيباد جديد من أوبو يكتسح الأسواق| إليك أهم مواصفاته

أدرج جهاز Oppo Pad 5 Pro اللوحي مبكراً في قائمة منتجات شركة China Telecom، مما كشف عن تفاصيل مهمة قبل إطلاقه الرسمي. ومن المقرر إطلاق هذا الجهاز الرائد في الصين في 21 أبريل، إلى جانب أجهزة أخرى مثل Find X9 Ultra و Find X9s Pro و Pad Mini وEnco R5.

مواصفات جهاز أوبو باد 5 برو

بحسب قائمة شركة تشاينا تيليكوم، سيأتي جهاز أوبو باد 5 برو اللوحي بشاشة كبيرة مقاس 13.2 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 و من المتوقع أن يعمل الجهاز بنظام أندرويد 16، وأن يُزوّد ​​بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس (SM8850P)، مما يشير إلى التركيز على الأداء العالي.

سيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 13380 مللي أمبير، مما يُشير إلى عمر بطارية طويل يُعزز الإنتاجية والترفيه. تُشير تفاصيل الشحن إلى أن وقت الشحن الكامل يبلغ حوالي 120 دقيقة. ورغم ذكر تفاصيل الشحن السريع، فمن المُرجح أن يدعم الجهاز الشحن بقوة 80 واط.

من المتوقع أن يضم الجهاز اللوحي كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل لأغراض التصوير، بينما لم يُذكر وجود كاميرا أمامية في المواصفات. تشمل ميزات الاتصال دعم شبكة الواي فاي بمعايير متعددة وتوافقًا مع تقنية البلوتوث.

لا يدعم الجهاز الاتصال الخلوي، مما يجعله جهازًا يعمل بشبكة الواي فاي فقط. يتميز بتصميم نحيف بسماكة 5.94 ملم ووزن حوالي 672 جرامًا.

ميزات جهاز Oppo Pad 5 Pro اللوحي

من المتوقع أن يتوفر جهاز Oppo Pad 5 Pro بتكوينات متعددة، تشمل 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت.