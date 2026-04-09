بتصميم مختلف وميزات ثورية.. أوبو تغزو الأسواق بسماعة أذن لاسلكية جديدة

كثيرة هي أنواع السماعات الذكية في الأسواق فيمكنك التفكير في شراء أكثر من سماعة وتعد أبرزها سماعة Enco Clip2 القادم، والمقرر إطلاقه في 21 أبريل المقبل

تأتي السماعة بتصميم مثالي لتصبح بمثابة جهاز صوتي وإكسسوار أنيق في آن واحد.

تصميم سماعة Enco Clip2

تأتي سماعات الأذن بتصميم ذهبي اللون، وتعد كل قطعة مصممة لتثبيتها على الأذن بشكل أقرب إلى القرط منه إلى السماعات التقليدية. كما تعد خفيفة الوزن للغاية، إذ يبلغ وزن كل سماعة حوالي 5.2 جرام، وتستخدم أوبو صفيحة تيتانيوم فائقة الرقة لتحسين ملاءمتها ومرونتها. ويبدو أن تصميمها يركز على الراحة بقدر ما يركز على المظهر الجمالي.

فيما يخص الصوت، تعاونت أوبو مجدداً مع دايناوديو لضبطه. يُقال إن سماعات Enco Clip2 تستخدم محولين رقميين تناظريين (DAC) ومكبري صوت، مما يُفترض أن يُحسّن الوضوح والفصل الصوتي، على الأقل نظرياً. وكما هو الحال مع معظم المنتجات، فإن الاختبار الحقيقي سيكون في جودة الصوت أثناء الاستخدام اليومي.

ميزات سماعة Enco Clip2

تعد إحدى الميزات التي تُبرزها شركة أوبو هي دعم الأوامر الصوتية المتوافقة مع أجهزة آبل ويشمل ذلك عناصر تحكم أساسية مثل تخطي المقاطع الصوتية، وضبط مستوى الصوت، والرد على المكالمات، دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.

تعتمد سماعات الأذن هذه على شريحة 6 نانومتر، والتي تدّعي شركة أوبو أنها تُحسّن أداء تقليل الضوضاء بشكل ملحوظ. كما تتضمن ميزة إلغاء ضوضاء المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل الترجمة الفورية، إلا أن مدى فعالية هذه الميزات عمليًا لم يتضح بعد.

يُقدّر عمر البطارية بما يصل إلى 40 ساعة إجمالاً، أي ما يعادل 9.5 ساعات تقريبًا لكل شحنة، وهو ما يتماشى مع الخيارات الأخرى في هذه الفئة كما تدعم سماعات الأذن تقنية بلوتوث 6.1، مع نطاق اتصال يصل إلى 400 متر، مع العلم أن ذلك قد يعتمد على الظروف.

للوهلة الأولى، يبدو أن شركة OPPO تحاول اتباع نهج مختلف قليلاً هنا وهو التركيز على مظهر سماعات الأذن وملمسها بقدر التركيز على جودة الصوت وسيعتمد نجاح هذا التوازن على كيفية تفاعل كل هذه العناصر معًا في الاستخدام الفعلي.