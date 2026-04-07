سماعات Music Studio من سامسونج وساوندبار 2026.. سينما منزلية بصوت أذكى

كشفت سامسونج عن توافر سماعات Music Studio 5 وMusic Studio 7، إلى جانب اثنين من ساوندبار 2026 الجديدة، للحجز والشراء رسميًا بعد عرضها لأول مرة في معرض CES بداية العام.

وأوضحت الشركة أن معظم أجهزة الصوت الجديدة – باستثناء طرازين لم يطرحا بعد – أصبحت متاحة الآن عبر موقع سامسونج ومتاجر التجزئة، ما يتيح لعشاق الصوتيات بناء منظومة صوت منزلية كاملة تعتمد على مكبرات Wi‑Fi ذكية وساوندبار متقدمة تدعم تقنيات الصوت المحيطي الحديثة.

Music Studio 7.. 3.1.1 قناة بصوت موجّه بذكاء

أشار تقرير Engadget إلى أن Music Studio 7 هو الطراز الأكبر والأعلى في السلسلة، ويأتي بتصميم مستطيل أشبه بـ«شريط صوتي مستقل»، مع تكوين صوتي 3.1.1 قناة: سماعات يسار ويمين ووسط، إلى جانب ووفير (مضخم صوت جهير) وسماعة علوية تطلق الصوت للأعلى لصنع تأثير صوت محيطي رأسي.

ويبلغ سعر السماعة 499.99 دولارًا في السوق الأمريكي، وتعمل عبر Wi‑Fi مع دعم تقنيات مثل Dolby Atmos، إلى جانب تقنية Pattern Control الخاصة بسامسونج لتوجيه الصوت بالتساوي في أرجاء الغرفة وتقليل التشوّه، بحيث يحصل الجالسون في زوايا مختلفة على تجربة متقاربة.

وتدعم Music Studio 7 كذلك تكامل Q‑Symphony مع تلفزيونات وساوندبارات سامسونج، ما يسمح بالعمل جنبًا إلى جنب مع مكبرات التلفزيون أو الساوندبار بدل استبدالها بالكامل، لتشكيل مشهد صوتي أوسع وأكثر امتلاءً في غرفة المعيشة.

Music Studio 5.. تصميم دائري وصوت 2.1 قناة

إلى جانب ذلك، تطرح سامسونج Music Studio 5 بتصميم دائري أكثر أناقة، وتكوين صوتي 2.1 قناة يتكون من تويتريْن (للنطاقات العالية) وووفير واحد لطبقات الجهير.

وبدل Pattern Control، تعتمد هذه السماعة على تقنية Waveguide لتوزيع الصوت في الغرفة عبر ممرات صوتية مُصمَّمة للتحكم في اتجاه الموجات، بما يضمن انتشارًا متوازنًا للصوت في المساحات الصغيرة والمتوسطة.

ويبلغ سعر Music Studio 5 حوالي 299 دولارًا، ما يجعلها خيارًا أقرب لمن يريد مكبر صوت Wi‑Fi ذكي لغرفة واحدة أو شقة صغيرة، مع إمكانية إضافتها ضمن منظومة أكبر من سماعات Music Studio لإنشاء صوت متعدد الغرف (Multi‑room audio) عبر تطبيق SmartThings.

ذكاء اصطناعي لضبط الصوت حسب الغرفة والمحتوى

أوضحت سامسونج أن كلا السماعتين – Music Studio 7 و5 – يعتمدان على معالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضبط الصوت تلقائيًا وفق حجم الغرفة وطبيعة المحتوى. تظهر هذه القدرات في ميزات مثل Dynamic Bass Control، التي تضبط مستوى الجهير وفق ما تشغله (فيلم، موسيقى، ألعاب)، وSpaceFit Sound Pro، وهي تقنية معايرة تقيس صدى الغرفة وتضبط الترددات لتعويض انعكاسات الجدران والأثاث.

كما تستخدم السماعات ميزة Active Voice Amplifier Pro لتعزيز وضوح الحوار في الأفلام والبرامج الحوارية، عن طريق رفع نطاق الترددات الخاصة بأصوات البشر عندما ترصد خوارزميات السماعة أن المستخدم يشاهد محتوى يعتمد كثيرًا على الكلام.

الهدف هو ألا يضطر المشاهد لرفع الصوت كاملاً لسماع الحوار، ثم ينزعج من ارتفاع حدة المؤثرات الصوتية دفعة واحدة.

ساوندبارات 2026.. جزء من المنظومة

إلى جانب سماعات Music Studio، أكدت سامسونج أن اثنين من ساوندبارات خط 2026 أصبحا متاحين أيضًا، ضمن سلسلة Q‑Series التي تمثل الفئة الأعلى في منظومة الصوت المنزلية للشركة.

ورغم أن تقرير Engadget لم يذكر كل الطرازات بالتفصيل، فإنه أشار إلى أن الساوندبارات الجديدة تأتي مدعومة بنسخة محسنة من Q‑Symphony وميزات ذكاء اصطناعي للصوت، ما يسمح لها بالتكامل السلس مع سماعات Music Studio وتلفزيونات سامسونج الحديثة، لإنشاء إعدادات مرنة تمتد من «ساوندبار + سماعتين خلفيتين» حتى منظومات أكبر تضم عدة مكبرات في غرف متعددة.

وترى سامسونج – بحسب بيانها الرسمي – أن الهدف من تشكيلة 2026 هو تقديم منظومة صوت موحدة يمكن توسيعها تدريجيًا؛ يبدأ المستخدم بسماعة واحدة أو ساوندبار، ثم يضيف لاحقًا سماعات Music Studio أخرى أو ساوندبار إضافي للحصول على صوت يغطي البيت بالكامل، مع استمرار التحكم في كل ذلك من تطبيق واحد.

منافسة مباشرة لسونوس وأسماء الصوت الكبيرة

تشير تحليلات مواقع تقنية مثل ZDNet وYahoo News إلى أن تصميم Music Studio 7 وسعره يضعانه في مواجهة مباشرة مع مكبرات شهيرة مثل Sonos Era 300 وأنظمة الصوت متعددة الغرف من سونوس وغيرها.

فالسماعة تقدم دعمًا لصيغ صوت عالية الدقة حتى 24‑بت/96 كيلوهرتز، وتتكامل مع خدمات بث موسيقى عالية الجودة (مثل Spotify Lossless عند توفرها)، إلى جانب القدرة على العمل كمكبر خلفي في إعداد مسرح منزلي أكبر مع ساوندبار سامسونج.

بهذا، لا تراهن سامسونج فقط على بيع ساوندبار واحد تحت التلفزيون، بل على بناء «منظومة صوت ذكية» متكاملة تنافس ما بنته سونوس في السنوات الماضية، مستفيدة من قاعدة ضخمة من مستخدمي تلفزيوناتها ومنظومة SmartThings التي أصبحت مركزًا لإدارة الأجهزة المنزلية الذكية في البيت.

بالنسبة للمستخدم النهائي، تعني هذه الاستراتيجية إمكانية ترقية الصوت في البيت خطوة بخطوة، من مكبر واحد بسيط إلى تجربة سينما منزلية حقيقية، دون القلق من ضياع التوافق بين الأجهزة أو تعقيد إعداداتها.