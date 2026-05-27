مواعيد مباريات الجولة الأخيرة بمجموعة الهبوط في الدوري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من مجموعة الهبوط ببطولة دوري نايل، والتي تنطلق منافساتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، بعدما شهدت الأسابيع الماضية صراعًا مشتعلًا بين أندية القاع للهروب من شبح الهبوط إلى دوري المحترفين.

ورغم حسم هوية الأندية الأربعة الهابطة رسميًا، إلا أن الجولة الأخيرة تبقى مهمة لحسم المراكز النهائية، وإنهاء الموسم بصورة قوية، خاصة في ظل المنافسة التي استمرت حتى الأمتار الأخيرة من المسابقة.

واكتمل عقد الأندية الهابطة بعد سقوط كهرباء الإسماعيلية رسميًا إلى دوري المحترفين، عقب تعادله المثير أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في الجولة قبل الأخيرة، ليفشل الفريق في تحقيق الفوز الذي كان يتمسك به للإبقاء على آماله في البقاء.

ولحق كهرباء الإسماعيلية بكل من الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود، بعدما تأكد هبوط الثلاثي في الجولات الماضية نتيجة تراجع النتائج طوال الموسم.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة

الخميس 28 مايو:

* بتروجت × الجونة – الساعة 5 مساءً – استاد بتروسبورت

* الإسماعيلي × فاركو – الساعة 8 مساءً – استاد الإسماعيلية

* طلائع الجيش × وادي دجلة – الساعة 8 مساءً – استاد جهاز الرياضة

الجمعة 29 مايو:

* زد × كهرباء الإسماعيلية – الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

* المقاولون العرب × مودرن سبورت – الساعة 8 مساءً – استاد عثمان أحمد عثمان

* غزل المحلة × حرس الحدود – الساعة 8 مساءً – استاد غزل المحلة

* البنك الأهلي × الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساءً – استاد السلام

وشهد الموسم الحالي منافسة قوية ومعقدة في قاع جدول الترتيب، بعدما دخلت عدة أندية في حسابات الهبوط حتى الجولات الأخيرة، قبل أن تُحسم المقاعد الأربعة رسميًا مع نهاية الجولة قبل الأخيرة.

وتسعى الفرق المتبقية لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، سواء لتحسين ترتيبها أو تجهيز عناصرها للموسم المقبل، في وقت تنتظر فيه الجماهير جولة ختامية قد تشهد العديد من المفاجآت والنتائج المثيرة.

وتنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباريات مجموعة الهبوط بشكل حصري، مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث الجولة الأخيرة من دوري نايل.