وزير الأوقاف في خطبة عيد الأضحى أمام الرئيس السيسي: بناء الإنسان أساس نهضة الأوطان وصناعة الحضارة|فيديو

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن بناء الإنسان القائم على العلم والإيمان والأخلاق هو السبيل الحقيقي لنهضة الأمم وصناعة الحضارة، مشددًا على أن الأوطان لا تُبنى إلا بالعقول المستنيرة والقيم الرفيعة والعمل الصالح.

وقال وزير الأوقاف، في خطبة عيد الأضحى المبارك من مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس السيسي، إن “البلاد والعباد تستنير بالعلم والقيم، وتعمر الأوطان بسواعد المخلصين وأصحاب الأخلاق العظيمة”، داعيًا إلى ترسيخ معاني الرحمة والتسامح والعمل والإخلاص في نفوس الأجيال.

نشر الخير والنور والسلام

ووجّه رسالة إنسانية إلى الشعب المصري وإلى المسلمين والعالم أجمع، دعا فيها إلى نشر الخير والنور والسلام بين الناس، والعمل على بناء إنسان واعٍ نافع لوطنه وللبشرية.