الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرحمن الرحيم في العاصمة الجديدة

أدى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد "الرحمن الرحيم" بالعاصمة الجديدة.

حضر صلاة العيد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.

بدأت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بتلاوة التكبيرات، ثم أم المصلين وزير الأوقاف.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل منذ قليل، إلى مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الجديدة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بحضور عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.