بميزات ثورية .. أوبو توسع سلسلةهواتفها بإطلاق هاتف A6k

أطلقت شركة أوبو بهدوء هاتف أوبو A6k في الصين، مزودًا ببطارية سعة 7000 مللي أمبير ومعالج Dimensity 6300.

يتميز هاتف Oppo A6k بشاشة LCD مقاس 6.75 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ودقة HD+، وسطوع يصل إلى 1125 شمعة. كما يتمتع الهاتف بتصنيف IP69 لمقاومة الغبار والماء.

مواصفات هواتف Oppo A6

مواصفات هواتف Oppo A6

تتوسع تشكيلة هواتف Oppo A6 مرة أخرى مع إصدار جديد من سلسلة A6k

يأتي معالج Dimensity 6300 SoC مزودًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X تصل سعتها إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 2.2 تصل سعتها إلى 512 جيجابايت. كما يتوفر منفذ لبطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين.

هاتف أوبو A6k

يأتي هاتف أوبو A6k مزوداً بكاميرا خلفية مزدوجة، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، ووحدة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

تتوسع تشكيلة هواتف Oppo A6 مرة أخرى مع إصدار جديد من سلسلة A6k

يأتي الهاتف ببطارية سعة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط. تشمل المواصفات الأخرى ماسح بصمة جانبي، وواي فاي 5، وبلوتوث 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومنفذ USB من النوع C. ويعمل بنظام ColorOS 15 فور إخراجه من العلبة.

تتوسع تشكيلة هواتف Oppo A6 مرة أخرى مع إصدار جديد من سلسلة A6k

يتوفر هاتف Oppo A6k بألوان الفجر الذهبي، والأزرق الغسقي، والأبيض الصدفي. وهو متاح حاليًا للشراء في الصين عبر متجر Oppo الإلكتروني الرسمي.

أما بالنسبة للأسعار، فيبلغ سعر نسخة 8 جيجابايت/256 جيجابايت 1999 يوان صيني (290 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر نسخة 8 جيجابايت/512 جيجابايت 2199 يوان صيني (320 دولارًا أمريكيًا). كما تتوفر نسخة 12 جيجابايت/256 جيجابايت بسعر 2399 يوان صيني (350 دولارًا أمريكيًا).