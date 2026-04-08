تسريبات تكشف استعداد أوبو لإطلاق ساعة Oppo Watch X3 Mini

تستعد شركة أوبو لإطلاق ساعة Watch X3 Mini عالميًا في 21 أبريل في بلدها الأم.

وتضع الشركة الساعة في المقام الأول كقطعة مجوهرات، ثم كساعة ذكية، وهو نهج مختلف قليلاً عن معظم الأجهزة القابلة للارتداء في هذا المجال.

ميزات ساعة Watch X3 Mini

ميزات ساعة Watch X3 Mini

على الجانب الآخر يأتي جزءًا كبيرًا من جاذبية ساعة Watch X3 Mini لتصميمها الصغير ذي اللمسة النهائية المصقولة، وزجاجها الأمامي من الكريستال الياقوتي، وهيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المطلي بالذهب عيار 18 قيراطًا.

وفقًا لشركة أوبو، فإن الساعة متوفرة بألوان الذهبي، والبني الموكا، والفضي، وكلها تُضفي عليها طابعًا عصريًا أكثر من الطابع الرياضي.

كما تتوفر أيضًا حزمة إصدار خاص تتضمن قاعدة شحن مميزة، وحزامًا جلديًا، وبعض الملحقات، إلا أن مدى توفر هذه الحزمة لم يتضح بعد.

على الصعيد الصحي، تُضيف أوبو مزيجًا من الميزات القياسية وأخرى متخصصة.

من أبرزها نظام تتبع الدورة الشهرية الذي يتجاوز المعتاد، إذ يُقدم تنبؤات واقتراحات للتمارين الرياضية بناءً على مراحل الدورة المختلفة. كما تتضمن أدوات لمراقبة التوتر، وتتبع النوم، وحتى إرشادات حول التعرض لأشعة الشمس.

وتستخدم الساعة نظام استشعار متطورا إلى حد ما، يشمل تتبع درجة حرارة المعصم، ومراقبة معدل ضربات القلب متعددة القنوات، وتتبع نسبة الأكسجين في الدم.

مع أن معظم هذه الميزات ليست جديدة تمامًا بحد ذاتها، إلا أن أوبو يبدو أنها تجمعها معًا لتوفير تجربة أكثر ملاءمة لنمط الحياة العصري.

ساعة Watch X3 Mini

من حيث الوظائف، تدعم ساعة Watch X3 Mini ميزات مستقلة مثل المراسلة والتواصل، بالإضافة إلى معاينة الكاميرا وأدوات تحديد موقع الهاتف. كما أنها تشغل أكثر من 100 تطبيق، وفقًا لشركة أوبو، ما يغطي الاستخدامات الأساسية.

يُقدر عمر البطارية بما يصل إلى 7 أيام في وضع توفير الطاقة، أو حوالي 2.5 يوم مع تمكين جميع الميزات، وهو أمر نموذجي إلى حد ما لهذه الفئة.

من المتوقع أن يتم إطلاق المنتج بالتزامن مع منتجات أوبو الأخرى، بما في ذلك هاتف Find X9 Ultra وملحقات صوتية جديدة. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الأسعار وتوافر المنتج خلال الحدث.