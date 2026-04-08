مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أول رد من إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف استعداد أوبو لإطلاق ساعة Oppo Watch X3 Mini

ميزات ساعة Watch X3 Mini
ميزات ساعة Watch X3 Mini
لمياء الياسين

تستعد شركة أوبو لإطلاق ساعة Watch X3 Mini عالميًا في 21 أبريل في بلدها الأم.

وتضع الشركة الساعة في المقام الأول كقطعة مجوهرات، ثم كساعة ذكية، وهو نهج مختلف قليلاً عن معظم الأجهزة القابلة للارتداء في هذا المجال.

ميزات ساعة Watch X3 Mini

ميزات ساعة Watch X3 Mini

على الجانب الآخر يأتي جزءًا كبيرًا من جاذبية ساعة Watch X3 Mini لتصميمها الصغير ذي اللمسة النهائية المصقولة، وزجاجها الأمامي من الكريستال الياقوتي، وهيكلها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المطلي بالذهب عيار 18 قيراطًا.

 وفقًا لشركة أوبو، فإن الساعة متوفرة بألوان الذهبي، والبني الموكا، والفضي، وكلها تُضفي عليها طابعًا عصريًا أكثر من الطابع الرياضي. 

كما تتوفر أيضًا حزمة إصدار خاص تتضمن قاعدة شحن مميزة، وحزامًا جلديًا، وبعض الملحقات، إلا أن مدى توفر هذه الحزمة لم يتضح بعد.

على الصعيد الصحي، تُضيف أوبو مزيجًا من الميزات القياسية وأخرى متخصصة. 

من أبرزها نظام تتبع الدورة الشهرية الذي يتجاوز المعتاد، إذ يُقدم تنبؤات واقتراحات للتمارين الرياضية بناءً على مراحل الدورة المختلفة. كما تتضمن أدوات لمراقبة التوتر، وتتبع النوم، وحتى إرشادات حول التعرض لأشعة الشمس.

وتستخدم الساعة نظام استشعار متطورا إلى حد ما، يشمل تتبع درجة حرارة المعصم، ومراقبة معدل ضربات القلب متعددة القنوات، وتتبع نسبة الأكسجين في الدم.

مع أن معظم هذه الميزات ليست جديدة تمامًا بحد ذاتها، إلا أن أوبو يبدو أنها تجمعها معًا لتوفير تجربة أكثر ملاءمة لنمط الحياة العصري.

ساعة Watch X3 Mini

من حيث الوظائف، تدعم ساعة Watch X3 Mini ميزات مستقلة مثل المراسلة والتواصل، بالإضافة إلى معاينة الكاميرا وأدوات تحديد موقع الهاتف. كما أنها تشغل أكثر من 100 تطبيق، وفقًا لشركة أوبو، ما يغطي الاستخدامات الأساسية.
يُقدر عمر البطارية بما يصل إلى 7 أيام في وضع توفير الطاقة، أو حوالي 2.5 يوم مع تمكين جميع الميزات، وهو أمر نموذجي إلى حد ما لهذه الفئة.
من المتوقع أن يتم إطلاق المنتج بالتزامن مع منتجات أوبو الأخرى، بما في ذلك هاتف Find X9 Ultra وملحقات صوتية جديدة. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الأسعار وتوافر المنتج خلال الحدث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد تدريب الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

البرازيل

اندلاع حريق في المجمع الأولمبي بولاية ريو دي جانيرو بالبرازيل

مبادرة ٧ لفات

طلاب إعلام القاهرة يطلقون حملة ٧ لفات لرفع وعي الأسر بمنتجات الأطفال المستدامة

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد