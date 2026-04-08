نحافة قياسية وشاشة ذكية.. أوبو تستعد لإطلاق "Pad Mini"

كشفت أحدث التسريبات التقنية الموثوقة عن خطط شركة "أوبو" (Oppo) الصينية لاقتحام سوق الأجهزة اللوحية صغيرة الحجم بقوة، عبر تحضيرها لإطلاق جهازها الجديد كلياً "أوبو باد ميني" (Oppo Pad Mini).

ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي ليضع الشركة في منافسة مباشرة وشرسة مع عمالقة التكنولوجيا، معتمدة على تصميم هندسي يتميز بنحافة قياسية مذهلة وشاشة فائقة الوضوح، لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن أجهزة خفيفة الوزن وعملية في الاستخدام اليومي.

نحافة غير مسبوقة

وأظهرت التسريبات الأولية أن الجهاز اللوحي الجديد سيأتي بهيكل معدني أنيق لا يتجاوز سُمكه 5.39 مليمتر فقط، وهو رقم يجعله واحداً من أنحف الأجهزة المتوفرة في الأسواق العالمية حالياً.

وتلعب هذه النحافة الشديدة دوراً كبيراً في توفير راحة استثنائية للمستخدم؛ حيث تسهّل حمل الجهاز بيد واحدة لفترات طويلة أثناء القراءة، أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى الاستمتاع بالألعاب الخفيفة أثناء التنقل في المواصلات العامة دون الشعور بأي إرهاق في اليد.

شاشة سينمائية

وفي خطوة تعكس اهتمام الشركة بجودة تجربة العرض، تشير التوقعات إلى تزويد الجهاز الجديد بشاشة متطورة من نوع (OLED). وتُعد هذه التقنية من أفضل وأنقى أنواع الشاشات المتاحة؛ حيث تعتمد على إضاءة كل بكسل أو "نقطة ضوئية" بشكل مستقل، مما ينتج عنه ألوان زاهية ونابضة بالحياة، وتباين شديد الوضوح بين درجات اللون الأسود والألوان الفاتحة.

وتجعل هذه الشاشة الذكية من مشاهدة الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية تجربة ممتعة ومريحة جداً للعين، وتتفوق بمراحل على الشاشات التقليدية العادية.

أبعاد مثالية

وما يميز شاشة "أوبو باد ميني" المنتظر ليس فقط جودتها ونوعها، بل أبعادها الهندسية أيضاً؛ حيث تأتي بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ (3:2). وبعيداً عن الأرقام التقنية المعقدة، تعني هذه النسبة ببساطة أن الشاشة توفر مساحة عرض أوسع وأكثر ملاءمة لقراءة الكتب الإلكترونية، وتصفح المستندات، والعمل على التطبيقات المكتبية براحة تامة.

فتلك الأبعاد تجعل الشاشة أقرب جداً لشكل ومقاس الورقة الطبيعية المطبوعة، بدلاً من الأبعاد المستطيلة الطويلة المزعجة التي تُستخدم عادة في الهواتف الذكية.

أداء وبطارية

ورغم صغر حجم الجهاز ونحافته البالغة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الشركة لن تساوم على قوة الأداء الداخلي. فمن المنتظر أن يحمل الجهاز معالجاً إلكترونياً ذكياً يضمن فتح التطبيقات المتعددة والتنقل بينها بسلاسة تامة وبدون أي "تهنيج" أو توقف مفاجئ للنظام.

ولضمان استمرارية العمل، سيتم دعم هذا العقل المدبر ببطارية قوية تتحمل ساعات من العمل الشاق، ومزودة بتقنية الشحن السريع التي تشتهر بها "أوبو"، لضمان شحن الجهاز في دقائق معدودة والعودة للعمل مباشرة.

منافسة شرسة

وتأتي محاولات "أوبو" الجادة لإطلاق هذا الإصدار المصغر في وقت يشهد فيه قطاع الأجهزة اللوحية إقبالاً كبيراً من المستهلكين. وتهدف الشركة الصينية من خلال تسليح جهازها بهذه المواصفات الرائدة إلى سحب البساط من منافسيها، وعلى رأسهم جهاز "آيباد ميني" الشهير.

وتراهن الشركة على تقديم معادلة سعرية واقتصادية تنافسية تلائم السوق المصري والعربي، مع الحفاظ على التصميم الفاخر والمواصفات التي تخدم الطلاب والموظفين في أداء مهامهم اليومية بكفاءة عالية.