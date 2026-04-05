بميزات احترافية.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

يبدو أن شركة أوبو تستعد لتحديث سلسلة هواتفها F مجدداً، وهذه المرة مع هاتفي F33 وF33 Pro، اللذين قد يظهران في الأسبوع الثالث من شهر أبريل.

وفقاً لتقرير حديث من موقع" 91mobiles"جاءت سلسلة هواتف Oppo F31 من العام الماضي ببطاريات سعة 7000 مللي أمبير وشحن بقوة 80 واط، وهي سعة عالية نسبيًا في هذه الفئة.

كما حصلت على شهادات IP66 وIP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار. من الواضح أن Oppo كانت تستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يدوم طويلًا ولا يتطلب عناية فائقة.

أما باقي المواصفات فكانت قياسية إلى حد كبير، شاشات AMOLED، ومعالجات متوسطة المدى، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة. لا شيء مميز بشكل خاص، ولكن لم يكن هذا هو الهدف الأساسي.

ميزات هاتفي F33 وF33 Pro

يعد من المحتمل أن تتضمن بعض التحسينات، مثل معالجات أحدث وبطاريات أكبر، وربما بعض التحسينات الطفيفة على الكاميرا. لكن لا يبدو أن هناك تغييرًا جذريًا. كما لم يتضح بعد ما إذا كانت نسخة Pro+ ضمن الخطة هذه المرة.

يعد من المتوقع أن تتراوح الأسعار بين 25,000 و35,000 روبية هندية على الجانب الآخر لم يتبق سوى أسابيع قليلة على الإطلاق، لذا من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل قريبًا.

ففي الوقت الحالي وفقا للتسريبات ، يبدو الأمر مجرد استمرار لما دأبت عليه شركة أوبو، مع بعض التحسينات الطفيفة.