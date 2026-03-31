أوبو تكشف عن Find N6 القابل للطي بدون أثر طيّ

كشفت شركة أوبو عن هاتفها القابل للطي الجديد Find N6، والذي يلفت الأنظار باعتماد شاشة داخلية مسطحة تقريبًا دون ظهور واضح لعلامة الطيّ في المنتصف، وهي المشكلة التي عانت منها معظم الهواتف القابلة للطي في السنوات الماضية.

وأوضحت الشركة أن Find N6 يأتي استكمالًا لاستراتيجية أوبو في تقديم هواتف قابلة للطي بحجم عملي وتجربة استخدام قريبة من الهاتف التقليدي عند الطي، مع الحفاظ على شاشة واسعة ومريحة عند فتحه للعمل أو مشاهدة المحتوى.

شاشة مسطحة وتقنية مفصل متطورة

أوضحت مصادر تقنية أن أبرز ما يميز Find N6 هو الشاشة الداخلية التي طُورت باستخدام طبقات محسنة ومفصل جديد يقلل التجعد في موضع الطي إلى حد كبير، بحيث تبدو الشاشة عند الاستخدام اليومي أقرب إلى شاشة لوحية عادية.

وأشارت التقارير إلى أن أوبو اعتمدت على هيكل مفصلي معاد تصميمه يوزّع الضغط بشكل أفضل على طول الخط الفاصل، ما يقلل الإحساس البصري واللمسي بالطيّ عند التمرير أو مشاهدة الفيديو.

كما من المتوقع أن تدعم الشاشة معدل تحديث عالٍ وألوان غنية، لتناسب الألعاب ومشاهدة الأفلام والعمل المكتبي على حد سواء.

تصميم عملي عند الطي والفتح

أكدت تحليلات مرافقة أن أوبو استمرت في فلسفة التصميم المدمج التي قدمتها في أجيال Find السابقة، بحيث يظل الهاتف مريحًا في اليد عند الطيّ، ولا يتحول إلى جهاز طويل بشكل مبالغ فيه كما هو الحال في بعض المنافسين.

وأوضحت التسريبات أن Find N6 يأتي بنسبة أبعاد أقرب إلى الهواتف التقليدية عند إغلاقه، ما يسهل استخدامه بيد واحدة وإجراء المكالمات والكتابة السريعة.

وعند فتح الجهاز، تتحول الشاشة الداخلية إلى مساحة عمل واسعة تناسب تقسيم الشاشة بين تطبيقين، أو استخدام التطبيقات الإنتاجية وتحرير الملفات والصور بشكل أريَح من الهاتف العادي.

مواصفات رائدة وأداء قوي

أشارت التقارير إلى أن Find N6 لن يكتفي بكونه هاتفًا بتصميم مختلف، بل سيحمل أيضًا مواصفات رائدة على مستوى المعالج والذاكرة والتخزين، ليقدم أداءً ينافس أعلى هواتف أوبو والهواتف الرائدة الأخرى.

ومن المنتظر أن يعتمد الهاتف على أحد أحدث معالجات الفئة العليا، مع سعات RAM كبيرة وسعة تخزين داخلية تكفي لتطبيقات كثيرة وملفات عمل وصور وفيديو بدقة عالية.

كما يُتوقع أن يدعم الهاتف بطارية بسعة مناسبة مع شحن سريع، وهي نقطة أساسية في الهواتف القابلة للطي التي تحتاج لإدارة طاقة جيدة لتغذية شاشتين في جسم واحد.

كاميرات قوية وتجربة استخدام متكاملة

أوضحت تحليلات سوق الهواتف أن أوبو عادة ما تركز في هواتفها الرائدة على قدرات التصوير، ومن المرجح أن يتكرر ذلك مع Find N6 من خلال منظومة كاميرات متكاملة في الخلف، تشمل كاميرا رئيسية بدقة عالية وعدسة واسعة وربما عدسة للتقريب.

ومن المنتظر أن تستفيد الكاميرا من وضعيات التصوير الخاصة بالهواتف القابلة للطي، مثل استخدام الجهاز نصف مفتوح لتثبيت الهاتف على سطح والتقاط صور أو فيديو دون حامل ثلاثي، أو استخدام الشاشة الخارجية لمعاينة الصورة أثناء تصوير الأشخاص بكاميرا الخلفية.

وبذلك يظهر Find N6 كخيار يستهدف المستخدم الذي يريد هاتفًا قابلًا للطي بتجربة شاشة متقدمة خالية تقريبًا من أثر الطي، دون التنازل عن المواصفات الرائدة أو الاستخدام اليومي العملي.