الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

Oppo Find N6.. أنحف هاتف قابل للطي في طريقه للأسواق

لمياء الياسين

لمحبي التصوير يمكنك التفكير في شراء هاتف OPPO Find N6، والذي يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة، أبرزها قدرة الشحن، فهو يأتي ببطارية بسعة 6000 مللي والعديد من البرمجيات المتطورة.

وقد صُمّم هذا الهاتف خصيصاً للمستخدمين الذين يبحثون عن الأداء والإنتاجية في تصميم أنيق وقابل للطيّ.

ويتميز الهاتف بشاشاته الكبيرة ومعالجاته القوية، بفضل دعمه للشبكات العالمية وتوافقه مع لغات متعددة.

ميزات هاتف OPPO Find N6

يتميز هاتف OPPO Find N6 بشاشة AMOLED قابلة للطي عالية الجودة، وشاشة داخلية عبارة عن لوحة LTPO UTG بدقة 2K مقاس 8.12 بوصة (2480 × 2248 بكسل)، ما يوفر صورًا فائقة الوضوح وتجربة مشاهدة غامرة. 

أما الشاشة الخارجية، فهي شاشة OLED مقاس 6.62 بوصة بدقة 2616 × 1140 بكسل، ما يجعلها مثالية للمهام السريعة والاستخدام بيد واحدة.

على الجانب الآخر، يأتي الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ووحدة معالجة الرسومات Adreno 850.

 يوفر الجهاز أداءً سلسًا وسريعًا سواء كنت تقوم بمهام متعددة، أو تلعب ألعابًا، أو تتنقل بين التطبيقات، تضمن ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x بسعة 16 جيجابايت تشغيل كل شيء بسلاسة. 

كما توفر وحدة التخزين UFS 4.1 بسعة 512 جيجابايت مساحة واسعة للتطبيقات والوسائط والملفات.

 

نظام كاميرات متطور

يأتي الهاتف مزودًا بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية قوية، تتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. 

يتيح لك هذا الإعداد التقاط صور مفصلة في مختلف الظروف. 

أما بالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فيوجد كاميرتان أماميتان بدقة 20 ميجابكسل، إحداهما على الشاشة الخارجية والأخرى داخلية.

بطارية كبيرة وشحن سريع

يأتي هاتف OPPO Find N6 ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير، ما يضمن استخدامًا طويل الأمد طوال اليوم. 

يدعم الهاتف الشحن السريع السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، لتتمكن من شحنه بسرعة عند الحاجة. 

كما يُساهم وضع توفير الطاقة الفائق في إطالة عمر البطارية بشكل أكبر.

يعمل الجهاز بنظام ColorOS 16 المبني على نظام Android 16، ما يوفر تجربة استخدام سلسة وعصرية.

يبدأ سعر هاتف OPPO Find N6 الإصدار العالمي من 1899 دولارًا أمريكيًا،  ومن المتوقع أن يبدأ بيعه اعتبارًا من 24 مارس.

هاتف Oppo Find N6 بطارية ضخمة كاميرا خلفية صور السيلفي مكالمات الفيديو الشحن السريع السلكي عمر البطارية نظام Android 16

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
