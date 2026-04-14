الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رغم نفيه.. أحمد عبد الباسط: أحمد مجاهد يعمل داخل اتحاد الكرة وهذا دوره في الجبلاية

محمد بدران

قال الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط إنه تابع البيان الصادر عن المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة السابق، مؤكدًا أن ما ورد فيه صحيح بنسبة 100% باستثناء أول سطرين، خاصة ما يتعلق بجملة أنه خارج اتحاد الكرة منذ 5 يناير 2022.

ونشر عبد الباسط عبر حسابه على موقع "فيسبوك" بيانًا سابقًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد وجود أحمد مجاهد ضمن لجنة تطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وكتب قائلاً: «تأكيدًا لما ذكرته في البرنامج… قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي والمنشور على صفحة الاتحاد بتاريخ 22 يناير 2025 بتواجد المهندس أحمد مجاهد ضمن لجنة تطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد"

وكان أحمد مجاهد قد نفى في بيانه الاخير ما يتم تداوله بشأن تدخله في الأحداث الكروية الجارية، مؤكدًا أنه لا يشغل أي منصب رسمي داخل الاتحاد المصري لكرة القدم منذ 5 يناير 2022.

بيان أحمد مجاهد

نفى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية السابق باتحاد الكرة، ما يتردد حول تدخله في الأحداث الكروية الجارية، مؤكدًا أنه لا يشغل أي منصب رسمي داخل الاتحاد منذ الخامس من يناير 2022.

وقال مجاهد، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إنه يتعرض منذ سنوات لما وصفه بـ“الزج باسمه زورًا وبهتانًا” في وقائع مختلفة، من بينها الحديث عن خطاب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد، مؤكدًا أن الخطاب صدر بعد رحيله عن الاتحاد في 19 يناير 2022، وأن المهلة المحددة كانت حتى نهاية فبراير من العام نفسه.

وأضاف أنه يتم ربط اسمه أيضًا بأحداث مباراة الأهلي وسيراميكا، إلى جانب الإشارة إلى انتمائه لمحافظة كفر الشيخ، وربط ذلك بوجود حكم المباراة محمود وفا من نفس المحافظة، مشددًا على أن هذا الربط غير صحيح.

وأشار مجاهد إلى أن محافظة كفر الشيخ أخرجت العديد من الشخصيات الرياضية البارزة، من بينهم لاعبو كرة مثل محمد الشناوي ومحمود تريزيجيه، بالإضافة إلى الحكم الدولي السابق محمود البنا، مؤكدًا أن هذه الأسماء لا يجوز استخدامها في تأويلات أو اتهامات غير دقيقة.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة وأمانة نقل الكلمة، قائلاً: “وعند الله تجتمع الخصوم”.

