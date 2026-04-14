عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

محمد بدران

نفى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية السابق باتحاد الكرة، ما يتردد حول تدخله في الأحداث الكروية الجارية، مؤكدًا أنه لا يشغل أي منصب رسمي داخل الاتحاد منذ الخامس من يناير 2022.

وقال مجاهد، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إنه يتعرض منذ سنوات لما وصفه بـ“الزج باسمه زورا وبهتانا” في وقائع مختلفة، من بينها الحديث عن خطاب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد، مؤكدًا أن الخطاب صدر بعد رحيله عن الاتحاد في 19 يناير 2022، وأن المهلة المحددة كانت حتى نهاية فبراير من العام نفسه.

وأضاف أنه يتم ربط اسمه أيضًا بأحداث مباراة الأهلي وسيراميكا، إلى جانب الإشارة إلى انتمائه لمحافظة كفر الشيخ، وربط ذلك بوجود حكم المباراة محمود وفا من نفس المحافظة، مشددًا على أن هذا الربط غير صحيح.

وأشار مجاهد إلى أن محافظة كفر الشيخ أخرجت العديد من الشخصيات الرياضية البارزة، من بينهم لاعبو كرة مثل محمد الشناوي ومحمود تريزيجيه، بالإضافة إلى الحكم الدولي السابق محمود البنا، مؤكدًا أن هذه الأسماء لا يجوز استخدامها في تأويلات أو اتهامات غير دقيقة.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة وأمانة نقل الكلمة، قائلاً: “وعند الله تجتمع الخصوم”.

