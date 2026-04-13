طالب جامعة العاصمة يحقق المركز الثالث في مبادرة بناة مصر الرقمية

حقق الطالب بلال أحمد، طالب الدراسات العليا بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية بجامعة العاصمة، المركز الثالث في مبادرة «بناة مصر الرقمية» لعام 2025، وحصل على دبلومة في الفن الرقمي (Digital Art) معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم تكريمه من قبل المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المتميزة التي يبذلها الطلاب في تطوير مهاراتهم الرقمية ضمن مبادرات «أجيال مصر الرقمية» الوطنية، التي تهدف إلى بناء قاعدة واسعة من الكفاءات المؤهلة لمواكبة التحول الرقمي، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، والفنون الرقمية، وتحليل الأعمال، ونظم إدارة المؤسسات.

وأعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، عن فخره بهذا التفوق، مؤكداً أن إنجاز الطالب بلال أحمد يمثل دليلاً حياً على جودة التعليم والبحث العلمي بالجامعة، وعلى التزام الجامعة برعاية الموهوبين وتمكينهم من اكتساب المهارات الرقمية الحديثة لتأهيلهم لمتطلبات السوق المحلي والدولي.

ومن جانبه، شدد الدكتور شريف حسن عبد السلام، عميد كلية الفنون التطبيقية، على أن هذا التفوق يعكس تميز طلاب الدراسات العليا وحرصهم على تطوير مهاراتهم العلمية والعملية، مؤكداً أن الكلية ستواصل دعم الطلاب في المجالات الرقمية والفنية، وتوفير بيئة أكاديمية تعزز الابتكار والإبداع، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة عالمياً.

كما أعربت الدكتورة إيمان أبو طالب، وكيل الكلية للدراسات العليا، عن فخرها بهذا الإنجاز، متمنية للطالب مزيداً من التقدم والنجاح، مشيرة إلى أن المبادرات تمثل منصة لإبراز مهارات الطلاب وتطبيق معارفهم في مشروعات عملية ذات أثر ملموس.

وشهد حفل تخريج دفعات 2025، الذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، مشاركة المهندس رأفت هندي، حيث تم تكريم الطلاب المتفوقين وشركاء النجاح من الجامعات والمؤسسات والشركات المحلية والعالمية، في احتفالية كبرى عكست جهود الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي تنافسي.

ويعكس هذا الإنجاز التزام جامعة العاصمة بدعم الطلاب المتميزين وتعزيز مشاركتهم في المبادرات التي تصقل مهاراتهم الرقمية، وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة للإبداع والتميز في المجالات العلمية والتكنولوجية، مؤكدةً أنها مستمرة في إعداد جيل قادر على قيادة مستقبل مصر الرقمي.

