هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة بمصر بنحو 20 جنيها للجرام، وسط انخفاض أسعار الذهب عالميا حيث تراجع الذهب متأثرا بارتفاع الدولار وتجدد المخاوف من التضخم الذي ألقى بظلاله على توقعات خفض ​أسعار الفائدة مستقبلا، وذلك بعد انهيار محادثات السلام الأمريكية الإيرانية ‌في مطلع الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر:

عيار 24: 8,160 جنيه للبيع – 8,080 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6,120 جنيهًا للبيع – 6,060 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,760 جنيهًا للبيع – 4,715 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: 57,120 جنيهًا للبيع – 56,560 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: 7,140 جنيهًا للبيع – 7,070 جنيهًا للشراء

الأونصة بالجنيه: 253,805 جنيهًا للبيع – 251,315 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4,741.58 دولار

سعر الذهب الان

وبلغ ما يُعرف بـ"دولار الصاغة" نحو 53.53 جنيهًا، مقارنة بنحو 53.14 جنيهًا في البنوك.