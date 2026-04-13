جامعة العاصمة تطلق برنامج إعداد المدربين TOT وإدارة الموارد البشرية HRM

أطلقت كلية التربية البرنامج التدريبي «إعداد المدربين (TOT) وإدارة الموارد البشرية (HRM) في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وذلك بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة العاصمة، في خطوة تعكس التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية لدعم وتأهيل الشباب.

ويأتي هذا البرنامج تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والدكتور حسام حمدي عميد الكلية، والدكتورة منى أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويستهدف البرنامج إعداد كوادر طلابية قادرة على نقل المعرفة وإدارة فِرق العمل ، وإكسابهم مهارات عملية تؤهلهم لأدوار قيادية وتدريبية .

ويمتد البرنامج لمدة 10 أيام يتلقى خلالها المشاركون تدريباً مكثفاً على أيدى نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين على رأسهم الدكتور السيد فتوح حميد الأستاذ المساعد بقسم التربية الخاصة بالكلية ، الدكتورة رؤيات الخطيب الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية ، الدكتور علاء الدين يسري المدرس بقسم المناهج وطرق التدريس بالكلية.

ويرتكز البرنامج على عدة محاور استراتيجية، أبرزها تنمية المهارات القيادية والتدريبية لدى الطلاب وفق أحدث منهجيات التدريب ، اكتشاف الطاقات الكامنة وصقلها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ، رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرات المهنية والشخصية ، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في بيئات العمل المختلفة.

وشهد البرنامج مشاركة طلاب من كليات الخدمة الاجتماعية، والتجارة، والحقوق، والتربية، في تأكيد واضح على نهج الجامعة في إعداد خريج مؤهل يمتلك أدوات النجاح، وقادر على مواكبة متغيرات سوق العمل.

وتحرص الجامعة على توفير هذه البرامج التدريبية التى تهدف لتنمية المهارات وتعزيز الجاهزية المهنية للطلاب و سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وهو ما يمنح الطلاب خبرات تطبيقية حقيقية تؤهلهم للقيادة والابتكار.