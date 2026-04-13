كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

بعد تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم يعاني عدد كبير من الأشخاص من رائحة الفم الكريهة .. فكيف تتخلص منها بطرق طبيعية؟!

وقدم موقع cherryhillsedationdentist مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

تمضمض أو اشرب خل التفاح

خل التفاح طعمه قابض، لكنه يساعد على منع نمو البكتيريا المسببة للرائحة ويوازن مستويات الحموضة.

يمكنك شرب ملعقة كبيرة من خل التفاح المخفف بالماء قبل تناول الطعام للتخلص من رائحة الفم الكريهة قبل ظهورها فهو حمضي للغاية، لذا فهو يساعد الجسم على هضم الطعام ويمنع رائحة الفم الكريهة الناتجة عن عسر الهضم.

للتخلص من رائحة البصل والفسيخ والرنجة ، أضف كمية وفيرة من الخل إلى كوب من الماء، ثم تمضمض به لمدة 30 ثانية، ثم ابصقه.

مضغ القرنفل

يساعد القرنفل على إنعاش النفس فورًا ويساهم في مكافحة البكتيريا في الفم ويمكنكِ حمل بعضه معكِ واستخدامه كمص أو مضغ خلال اليوم.

تنبيه: لا تسرف في استخدام زيت القرنفل أو مسحوق القرنفل لأنهما قد يسببان التهابات والافضل استخدمى قطرات بسيطة أو القرنفل الكامل.

البقدونس والأعشاب

يُعدّ مضغ الأعشاب الطازجة ذات الرائحة العطرة علاجًا سهلًا لرائحة الفم الكريهة فالبقدونس والنعناع والريحان واللافندر وإكليل الجبل والهيل، أو أي عشب طازج آخر ذي رائحة زكية، كفيلة بإخفاء رائحة الفم الكريهة وهذه حيلة ممتازة يُنصح باستخدامها قبل الاجتماعات أو المناسبات الاجتماعية.

اشطفي بزيت شجرة الشاي

يمكنكِ استخدام زيت شجرة الشاي لإنعاش رائحة فمكِ بطرق متعددة فإما بتنظيف أسنانكِ به بالفرشاة أو بمزج بضع قطرات منه في ماء دافئ والمضمضة به.

لا يزال عليكِ استخدام معجون أسنانكِ المعتاد، لكن زيت شجرة الشاي يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

العلكة

يساعد مضغ العلكة (وخاصةً بنكهة النعناع) على تنظيف الفم من البكتيريا وبقايا الطعام بعد الأكل. ولأن ليس كل شخص يحمل فرشاة أسنان، فإن العلكة تحفز إفراز اللعاب وتنظف الفم حتى تتمكن من تنظيف أسنانك بالفرشاة بشكل صحيح. بالطبع، من المهم مضغ علكة خالية من السكر فقط.

اصنع غسول الفم الطبيعي

من المحتمل أن تحتوي زجاجة غسول الفم الجاهزة في حمامك على الكحول ويُسبب الكحول جفاف الفم، مما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

لحسن الحظ، يمكنك تحضير غسول فم منزلي بمكونات قد تكون متوفرة لديك في المطبخ ويُعدّ بيكربونات الصوديوم، المعروف أيضًا باسم صودا الخبز، فعالًا في قتل البكتيريا في الفم.

للحصول على غسول فم طبيعي بالكامل، منزلي الصنع، وخالٍ من الكحول، كل ما عليك فعله هو:

أضف ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز إلى كوب من الماء الدافئ وتمضمض به لمدة 30 ثانية على الأقل قبل.