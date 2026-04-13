الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

اسماء محمد

 بعد تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم يعاني عدد كبير من الأشخاص من رائحة الفم الكريهة .. فكيف تتخلص منها بطرق طبيعية؟!

وقدم موقع cherryhillsedationdentist مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

 تمضمض أو اشرب خل التفاح

خل التفاح طعمه قابض، لكنه يساعد على منع نمو البكتيريا المسببة للرائحة ويوازن مستويات الحموضة.

يمكنك شرب ملعقة كبيرة من خل التفاح المخفف بالماء قبل تناول الطعام للتخلص من رائحة الفم الكريهة قبل ظهورها فهو حمضي للغاية، لذا فهو يساعد الجسم على هضم الطعام ويمنع رائحة الفم الكريهة الناتجة عن عسر الهضم.

للتخلص من رائحة البصل والفسيخ والرنجة ، أضف كمية وفيرة من الخل إلى كوب من الماء، ثم تمضمض به لمدة 30 ثانية، ثم ابصقه.

استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية

 مضغ القرنفل 

يساعد القرنفل على إنعاش النفس فورًا ويساهم في مكافحة البكتيريا في الفم ويمكنكِ حمل بعضه معكِ واستخدامه كمص أو مضغ خلال اليوم.

 تنبيه: لا تسرف في استخدام زيت القرنفل أو مسحوق القرنفل لأنهما قد يسببان التهابات والافضل استخدمى قطرات بسيطة أو القرنفل الكامل.

البقدونس والأعشاب 

يُعدّ مضغ الأعشاب الطازجة ذات الرائحة العطرة علاجًا سهلًا لرائحة الفم الكريهة فالبقدونس والنعناع والريحان واللافندر وإكليل الجبل والهيل، أو أي عشب طازج آخر ذي رائحة زكية، كفيلة بإخفاء رائحة الفم الكريهة وهذه حيلة ممتازة يُنصح باستخدامها قبل الاجتماعات أو المناسبات الاجتماعية.

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟

 اشطفي بزيت شجرة الشاي

يمكنكِ استخدام زيت شجرة الشاي لإنعاش رائحة فمكِ بطرق متعددة فإما بتنظيف أسنانكِ به بالفرشاة أو بمزج بضع قطرات منه في ماء دافئ والمضمضة به.

 لا يزال عليكِ استخدام معجون أسنانكِ المعتاد، لكن زيت شجرة الشاي يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

العلكة

يساعد مضغ العلكة (وخاصةً بنكهة النعناع) على تنظيف الفم من البكتيريا وبقايا الطعام بعد الأكل. ولأن ليس كل شخص يحمل فرشاة أسنان، فإن العلكة تحفز إفراز اللعاب وتنظف الفم حتى تتمكن من تنظيف أسنانك بالفرشاة بشكل صحيح. بالطبع، من المهم مضغ علكة خالية من السكر فقط.

اصنع غسول الفم الطبيعي 

من المحتمل أن تحتوي زجاجة غسول الفم الجاهزة في حمامك على الكحول ويُسبب الكحول جفاف الفم، مما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

 لحسن الحظ، يمكنك تحضير غسول فم منزلي بمكونات قد تكون متوفرة لديك في المطبخ ويُعدّ بيكربونات الصوديوم، المعروف أيضًا باسم صودا الخبز، فعالًا في قتل البكتيريا في الفم. 

للحصول على غسول فم طبيعي بالكامل، منزلي الصنع، وخالٍ من الكحول، كل ما عليك فعله هو:

أضف ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز إلى كوب من الماء الدافئ وتمضمض به لمدة 30 ثانية على الأقل قبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

يورتشيتش

رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

وسام أبو علي

رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

ترشيحاتنا

سلوي عثمان

سلوى عثمان: ياسر جلال قدم دوره في كلهم بيحبوا مودي بشكل رائع

ناهد السباعي

من أمام البحر...ناهد السباعي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

سيد رجب

وفاة والد زوجة سيد رجب والجنازة غدا

بالصور

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

العريس بكى.. فرح البلوجر سلمى عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا

فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏

فيديو

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد