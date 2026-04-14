الزراعة: دعم متواصل للمزارعين وتكثيف أعمال تطهير المساقي وتحسين كفاءة استخدام مياه الري

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، جهودها لتوفير وإتاحة خدماتها للمزارعين بأسعار تنافسية ومدعمة، وعلى رأسها أعمال تطهير المساقي باستخدام حفارات الهيئة عالية القدرة، بما يسهم في إزالة الحشائش والعوائق التي تعيق انسياب المياه، وضمان وصول مياه الري إلى نهايات الزمام بمختلف محافظات الجمهورية.


وقال الدكتور هاني عبد العاطي درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توفير كافة سبل الدعم للمزارعين باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري، وداعما رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي، تواصل الوزارة جهودها في تطوير الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.

وأشار إلى أن ملف تطهير المساقي يحظى باهتمام خاص من وزير الزراعة، مع متابعة يومية لمعدلات التنفيذ، فضلا عن العمل على استكمال مشروع رقمنة المساقي في المحافظات غير المدرجة ضمن المرحلة الأولى، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، بما يدعم متخذي القرار في سرعة التعامل مع مشكلات الري وإزالة المعوقات.

وأوضح انه في إطار المبادرة القومية لتأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، تم اختيار محافظة بني سويف كنموذج تطبيقي، حيث قامت الهيئة، من خلال إسناد الأعمال لإحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتبطين عدد من المساقي الخصوصية في خمسة مراكز بالمحافظة، تمهيدا لتطبيق نظم الري الحديثة.

كما توفر الهيئة خدمة التسوية بالليزر باستخدام جرارات عالية الكفاءة، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 15%، خاصة في المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.

سرعة الاستجابة

وفي إطار المتابعة الميدانية، أجرى الدكتور حسن معوض، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتخطيط والتقييم بالهيئة، يرافقه المهندس محمود الجمال، مدير عام منطقة بني سويف لتحسين الأراضي، وعدد من مديري المناطق الفرعية، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بالمحافظة، وشملت الجولة تفقد أعمال تطهير عدد من المساقي، كما تم الاستماع إلى شكاوى عدد من المزارعين بالمناطق التي شملتها الزيارة، حيث تم التأكيد على سرعة الاستجابة لها، وتوفير المعدات والخدمات اللازمة فور طلبها من خلال الجمعيات الزراعية، كما تفقد أعمال التسوية بالليزر بمحطة بحوث سدس – قسم بحوث الذرة الشامية، حيث يتم تجهيز مساحة 8 أفدنة بالمحطة استعدادا للموسم الصيفي.

وزارة الزراعة الحشائش محافظات الجمهورية الاقتصاد الموارد المائية

