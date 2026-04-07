بقيمة 57.3 مليون جنيه.. وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد لمشروع البتلو

شيماء مجدي

وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ 57 مليوناً و320 ألف جنيه، كتمويل جديد لـ41 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية 822 رأس.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأكد وزير الزراعة، أنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن، حوالى 10 مليارات و 408 مليون جنيه لاكثر من 45.575 ألف مستفيد، لتربية وتسمين مايزيد عن 527.580 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان في السوق المحلى.

وكلف "فاروق" قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع، في توفير اللحوم الحمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للماشية أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

من جانبه قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم اجراء معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبه مخفضه، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الزراعة والطب البيطرى.

وأشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الباب مفتوح لصغار المربيين وشباب الخريجين، للاستفادة من المشروع والحصول على التمويل المناسب، بحيث يمكنهم التقديم من خلال التوجه لأقرب فرع بنك زراعى مصرى أو بنك أهلى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، ومن ثم يتم نزول لجان المعاينات واستكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل.

وأكد أن الوزارة تقدم كل سبل الدعم للتيسير على المستفيدين، لضمان نجاح المشروع وتحقيق العائد المناسب منه، مشددا على أهمية المشروع في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة دخول صغار المربيين، بالإضافة إلى دوره الهام في تنمية الثروة الحيوانية.

