ابنة بورسعيد تستقبل شم النسيم بمجسمات الصلصال.. صور

بدقة ومهارة عالية وبين أدواتها تقضى ابنة محافظة بورسعيد ساعات عديدة فى استرجاع ذكريات الريف المصرى الذى أصبح شبه معدوم بالنسبة للأجيال بخلاف موائد الطعام وأطباق الحلويات الشهية فجميعها مجسمات مصغرة تمزج بين الخيال والواقع.

وقالت هبة عتمان ابنة محافظة بورسعيد لـ"صدى البلد"، إنها تجد متعتها في إبداع مجسمات صغيرة للحفاظ على الموروثات الشعبية، معتمدة في ذلك على خامات مثل الصلصال الحراري.

وأضافت “هبة” عن بداية عشقها لتصميم المصغرات، حيث قالت: "أنا بحب الأعمال اليدوية عموماً، خاصة الأشكال المصنوعة من الصلصال الحرارى، وعشان أتعلم أكتر وأطور من نفسى في المجال ده، اتفرجت على فيديوهات كتير عن تصميمات الأشكال المختلفة من الصلصال الحرارى، على موقع "يوتيوب"، وبدأت بالرسم على المجات والميداليات.



خيال "هبة" ساعدها على تصميم أشكال مختلفة ومتنوعة من الصلصال الحرارى، مثل الديكورات المختلفة، حيث قالت: “صمّمت مصغرات كتيرة، منها الفسيخ والرنجة والبصل وبيض ملون وأكلات شم النسيم.

وأوضحت أن عمل المصغرات غير منتشر في مصر، إلا أنها حاولت العمل عليه من خلال صنع مصغرات في حجم عملة الجنيه، وصنعت منها: “حلاوة المولد وأكل مصري وربط المناسبات”.

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