فن وثقافة

تامر عبدالمنعم يتحدى محمود حجازي: "البصمة" سيكشف المستور عن أشياء أخرى

أحمد إبراهيم

قال الإعلامي تامر عبدالمنعم في تصريحات صحفية سمعت أن محمود حجازي حرر ضدي والقائمين على برنامج "البصمة" وقناة الشمس يتهمنا من خلاله بالتشهير .. أي تشهير الذي يتحدث عنه؟؟؟ أنا رجل إعلامي شغلتي قائمة على الخبر وبم ان له مشاكل وقضايا متداولة والنائب العام لم يحظر النشر والتحدث عنها إذن من حقي كإعلامي أن اناقشها من كافة وجهات النظر.

واستكمل "عبدالمنعم" وعليه ناقشنا ماكان متداول سواء في قضية زوجته أم ابنه التي قام بضربها وحصلت على حكم ضده بالحبس ستة أشهر.

وتسأل تامر عبدالمنعم هل نشر خبر الحكم عليه وسجنه تشهير وهل معنى أن هناك مراحل تقاضي أخرى مثل النقض والإستئناف أن "حجازي" لم تدينه المحكمة وصدر ضده حكم حبس لمدة ستة أشهر.

وأوضح تامر عبدالمنعم ياسادة الحكم بإسم الشعب وللشعب وأي حكم من حقي نشره.

وتطرق الإعلامي تامر عبدالمنعم إلى قضيته مع الفتاة النمساوية "چوفانا" وقال : هذه قضية بحثت عنها المباحث والنيابة العامة وقاموا بتفريغ كاميرات واتضح أن محمود حجازي مكث في غرفة الفتاة حوالي ساعة وثلث الساعة وأنه نظرا لتأخر المدعية في تقديم البلاغ أصبح عرضها على الطب الشرعي مستحيل وهذا ماذكرته هي ومحاميها عبر برنامج "البصمة" وهذا أيضا ماصرحت به ومحاميها في كافة وسائل الإعلام والنيابة والقسم وعلى حد علمي الموضوع لم ينتهي بعد وأن هناك مستجدات ستكشف عنها الأيام المقبلة.

وقال عبدالمنعم احترامي  لتدخل الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين منعني من تقدمي بأوراق ودلائل ومستندات لوقائع اسوء تخص قضية زوجة محمود حجازي ولكن أنا متفاحيء من تأخره في تقديم البلاغ حتى وقتنا هذا مع العلم أننا في برنامج البصمة كنا نحاول الوصل إليه عملا بمبدأ حق الرد مكفول للجميع ولكنه كان يرفض وهذا مثبت بحلقات البرنامج.

وانهى الإعلامي تامر عبدالمنعم تصريحه الصحفي وقال : أتصور أن الأيام المقبلة ستشهد كشف المستور عن أحداث أخرى من خلال برنامج "البصمة" مادام هو الذي اختار هذا الطريق.

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

