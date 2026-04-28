أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس

أحيت النجمة أصالة نصري حفلا تاريخيا غير مسبوق على مسرح le dome de Paris في العاصمة الفرنسية باريس، وتجاوز عدد الحضور 6 آلاف متفرج، بعد نفاد جميع التذاكر بعد طرحها بساعات.

وأبهرت أصالة الحضور بتنوع أغانيها؛ حيث قدمت 18 أغنية بمعظم اللهجات العربية، ومنها السورية والمصرية والخليجية والمغربية والحزائرية والتونسية.

وفاجئت الحاضرين بغنائها لأغنية "يا رايح وين مسافر" التي اشتهر بها الراحل الكبير رشيد طه، وأغنية "سيدي منصور" من التراث التونسي، وأغنية "هي هي".

كما قدمت أصالة مجموعة من الأغاني "هي، شكرا وسواها قلبي واسفة ويا مجنون وجابوا سيرته، وفوق وسيدي منصور، ويسمحولي الكل، وقد الحروف، وعقوبة، وإنسان وبنت أكابر، وسامحتك وغلبان وذلك الغبي".

وتألقت أصالة، بإطلالة حصدت إعجاب الكل بفستان تصميم السوري مثنى الحاج علي، وماكياج محمد الحداد، وكوافير باتريك، والتصوير لمحمد فيفيد.