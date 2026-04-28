محمد عبد الرحمن يشوق جمهوره بطرح بوستر فيلم 101 مطافي.. ويعلق: جايين نولعها

أعلن الفنان محمد عبد الرحمن عن البوستر التشويقي الأول لفيلمه الجديد «101 مطافي»، عبر حسابه الرسمى على موقع «إنستجرام»، تمهيدًا لطرحه قريبًا فى دور العرض السينمائى.

وظهر في البوستر طابع كوميدي مختلف يجمعه بالفنان أوس أوس، و علق محمد عبد الرحمن قائلا: "101 مطافي.. إحنا مش جايين نطفي، إحنا جايين نولعها.. معانا يا رب".



ويشارك فى بطولة فيلم 101 مطافي مجموعة من النجوم، من بينهم بيومى فؤاد، هدى الإتربي، جمال حجازي، وعبدالرحمن حسن، والعمل من تأليف ضياء حسن، وإخراج محمد أمين.

كان محمد عبد الرحمن قد شارك مؤخرًا في فيلم «ماما وبابا»، إلى جانب ياسمين رئيس، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي تشويقى مليء بالمواقف الطريفة بين أبطال العمل.