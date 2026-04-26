محمد عبد الرحمن يمازح جمهوره بصورة جديدة على إنستجرام

شارك الفنان محمد عبدالرحمن صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام ممازحاً جمهوره قائلاً: "اكتر بني ادم ابيض قابلته في حياتي".

وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير مع الصورة مشيدين بخفة ظله.

يواصل الفنان محمد عبد الرحمن نشاطه الفني المكثف، حيث يترقب الجمهور عرض مجموعة من الأعمال الجديدة التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة، في إطار سعيه لتعزيز حضوره على الساحة الفنية وتقديم تجارب متنوعة تجمع بين الكوميديا والدراما.



ومن بين أبرز المشاريع المنتظرة، يأتي عمل بعنوان “بيج رامي”، والذي يُعد من الأعمال التي يعول عليها الفنان في تحقيق نجاح جديد، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بين الجمهور، بالإضافة إلى مشروع آخر يحمل اسم “101 مطافي”، والذي يندرج ضمن الأعمال التي تحمل طابعًا مختلفًا، ما يعكس حرصه على التنوع وعدم الاكتفاء بنمط فني واحد.



ويحرص محمد عبد الرحمن خلال اختياراته الأخيرة على انتقاء أعمال تقدم محتوى جديدًا ومختلفًا، سواء من حيث الفكرة أو المعالجة الدرامية، وهو ما يظهر في طبيعة الأدوار التي يقدمها مؤخرًا، حيث يسعى إلى الابتعاد عن التكرار وتقديم شخصيات تحمل أبعادًا متنوعة.