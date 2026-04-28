هبة عبدالغني بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز: مش عايزة أشوف لوجو النادى تاني

وجهت الفنانة هبة عبدالغنى رسالة حادة عبرت فيها عن استيائها أثارت بها حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تعليقها على خسارة النادى الأهلى أمام بيراميدز بنتيجة 3-0.

وكتبت هبة عبدالغنى قائلة: "مش عايزة أشوف لوجو النادى تاني فى النادى.. هى بقت مسخرة من زمان، وأنا ست أعصابي لا تتحمل هذا العبث".



وأضافت: "كان فى نادى اسمه النادى الأهلى قبل البيزنس والمصالح والمحسوبية واللي بيحصل دلوقتي.. كان نادي عظيم".



وقد كانت الفنانة هبة عبدالغني، كشفت عن علاقتها بالغناء، مؤكدة أنها تعتبره هواية تحبها وليست مجالًا احترافيًا تسعى للتركيز عليه.

وأوضحت هبة عبدالغنى خلال لقائها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» مع الإعلاميتين منى عبد الغنى ومها بهنسي على قناة CBC، أنها لا تمتلك فرقة موسيقية ولا تقدم حفلات بشكل منتظم، لكنها قد تغني في بعض المواقف الخاصة، مشيرة إلى مشاركتها مع فريق بلاك تيما خلال إحدى حفلاتهم بعد فترة غياب، حيث صعدت إلى المسرح وغنت معهم بشكل عفوي.