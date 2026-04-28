خبير اقتصادي: التوقيت الصيفي يشجع حركة الاقتصاد أن تكون مبكرة

علق الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، على قرار الحكومة بوقف الإغلاق المبكر للمحلات، موضحا أن النشاط الاقتصادي يتغير وفق آليات كثيرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن التغيرات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة أثرت على دول العالم بأجمعها، مضيفا أن الدولة تعيد هيكلة إجراءات الترشيد.

وأضاف أن أغلب دول العالم تتبع خطط ترشيد، وليس هناك قرارات جامدة في ظل نشاط اقتصادي متغير، موضحا أن هناك دراسات لإضافة يوم للعمل عن بعد.

وذكر: العودة إلى مواعيد الغلق الطبيعية يرجع إلى التوقيت الصيفي الجديد، لأن التوقيت الصيفي يشجع حركة الاقتصاد أن تكون مبكرة.



