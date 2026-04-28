محمد فراج: المشرف الاجتماعي في المدارس أهم من دور المدرس.. وبحاجة إلى تأهيلهم

طالب الفنان محمد فراج بضرورة الأهتمام بالأطفال داخل المدارس والذين يواجهون مشكلة انفصال الأبوين وذلك من خلال تدريب وتأهيل المشرفين الاجتماعيين

وأشار الفنان محمد فراج خلال مشاركته في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى اليوم بسبب تقديمه لمسلسل أب ولكن والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي :بصراحة وبدون زعل محتاجين لدور المشرفة الاجتماعية داخل المدارس المصرية ،لأن دور المشرف الاجتماعي المؤهل لمتابعة الحالة النفسية لأطفالنا أهم بكتير من مدرس الفصل ،لان في مصادر كتير بمكن للطالب اللجوء إليها للفهم .

وقال :المشرف الاجتماعي يغوص داخل الطفل وهو حصن مهم لأى طفل وهو أمر مفقود داخل مدارسنا .وبصراحة واجهت كمية رسائل مرعبة من الأباء ومشكلات قانون الرؤية عقب مشاركته في مسلسل "أب ولكن"والذي تم إذاعته في شهر رمضان الماضي

وأشاد الفنان محمد فراج بصاحبة فكرة مسلسل أب ولكن ،الكاتبة ياسمين أحمد كامل هى صاحبة تجربة عاصرتها بشكل حقيقى وملموس شافتها بعينها مع شخص قريب منها ولذلك موضوع المسلسل والدراما طبع حقيقي قوي ولمس أسر كثيرة .