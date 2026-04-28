رئيس دينية النواب: ملف الأسرة المصرية وصلاح أحوالها يمثل حجر الأساس لصلاح المجتمع

أكد الدكتور عمرو الوردانى رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ملف الأسرة المصرية وصلاح أحوالها يمثل حجر الأساس لصلاح المجتمع ككل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفي لمناقشة قوانين الأسرة .

وأوضح الورداني أن الشريعة الإسلامية لا تنفصل مطلقاً عن التشريع، محذراً من تحويل قضية الأحوال الشخصية إلى سبب للفرقة المجتمعية. وقال: "جميعنا نبغي الوصول إلى السلام المجتمعي".

وشدد رئيس اللجنة الدينية على أن قانون الأحوال الشخصية "ليس بالأمر المعقد، لأن الدين نظم كل الآراء المتعلقة به".

وكشف الدكتور عمرو الورداني عن تجربته مع هذا الملف، قائلاً: "كنت عضواً في لجنة عُرضت عليها مسودة قانون الأحوال الشخصية، كما شاركت في العديد من جلسات الحوار حوله، ولاحظت أن جميع الأطراف ترى أنها في مظلمة".

جاء ذلك خلال الجلسة الحواريه المنعقدة الان والتى تترأسها الدكتورة راندا مصطفي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، كما يشارك أيضا النائب عمرو الورداني رييس لجنة الشئون الدينية والنائب طارق رضوان رئيس حقوق الإنسان والنائب أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم .