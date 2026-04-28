بالأرقام.. خالد طلعت يكشف عن أسوأ موسم للأهلي منذ تأسيسه
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مركز التميز العلمي ويوجه بتحويل الأبحاث إلى تطبيقات صناعية
مصر والسعودية تتفقان على تعزيز حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الرقمية في الإعلام
محمد عبد اللطيف:الدولة تتجه نحو إحداث تحول جوهري في منظومة التعليم
مأساة ليلة فرح| طلقات ابتهاج تنهي حياة شاب بالشرقية.. وشهود عيان: أراد المجاملة انتهت حياته
الجويلي: الخط الرابع للمترو يربط أكتوبر والقاهرة الجديدة ويخدم 2 مليون راكب يوميًا
بدعاء واحد.. احفظ لسانك من الغيبة والنميمة .. دار الإفتاء توضح
الرئيس السيسي ورئيسة وزراء اليابان يؤكدان توافق الرؤى بشأن ضرورة التسوية السلمية للأزمات
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مصرع عنصرين شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب106 ملايين جنيه
كامل الوزير: تجهيزات متقدمة لنفق الخط الرابع للمترو بين حدائق الأشجار والأهرامات
وزير البترول: نستهدف توليد 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030
بعد نجله بأسبوع.. وفاة طبيب متأثراً بإصابته في حريق بكفر الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سفير الصين في جولة بموانئ قناة السويس لبحث فرص استثمارية جديدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية

الإسماعيلية انجي هيبة

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير/ لياو ليتشيانج (Mr. Liao Liqiang)، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، و تشاو ليوتشينغ (Mr. Zhao Liuqing)، الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد الدبلوماسي المرافق، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي شركة  للشحن البحري بجمهورية مصر العربية، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، خاصة في القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمات البحرية.

 وقد استقبل الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، السفير والوفد المرافق له بمقر الهيئة بالمنطقة الجنوبية بالسخنة، فيما كان قد استقبله أمس الأول الربان  محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، بمقر الهيئة بالمنطقة الشمالية ببورسعيد.

وشملت زيارة السفير الصيني والوفد المرافق له جولات ميدانية بكلٍّ من ميناء السخنة بالمنطقة الجنوبية، وميناء غرب بورسعيد بالمنطقة الشمالية، للاطلاع على ما تشهده هذه الموانئ من أعمال تطوير وتوسعات متكاملة، إلى جانب استعراض الإمكانات التشغيلية واللوجستية التي تتمتع بها، بما يعزز من مكانتها كمراكز إقليمية محورية لحركة التجارة والخدمات البحرية، ويدعم تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على خريطة التجارة العالمية.

وخلال اللقاءات، تم بحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، واستعراض الفرص المتاحة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة، بما يعزز من تكامل الأنشطة الصناعية واللوجستية والخدمية داخل نطاق المنطقة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة الدولية. كما تم استعراض ما تتمتع به المنطقة من موقع استراتيجي فريد يخدم مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التنافسية التي توفرها، والتي تشمل بنية تحتية متكاملة، وإجراءات مرنة وسريعة لتأسيس وتشغيل المشروعات، وتطبيق منظومة الشباك الواحد لتوحيد جهة التعامل أمام المستثمرين، بما يضمن تقديم الدعم الكامل لهم ويعزز من تنافسية المنطقة كوجهة استثمارية رائدة إقليميًا ودوليًا، مدعومة بمنظومة موانئ متطورة تسهم في دعم حركة التجارة العالمية وتكامل سلاسل الإمداد.

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، والتي انعكست بشكل واضح في حجم وتنوع الاستثمارات الصينية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بالمناطق الصناعية التابعة لها، لاسيما بمنطقة السخنة الصناعية، والتي تضم منطقة "تيدا" للتعاون الاقتصادي والتجاري كنموذج ناجح للتعاون الصناعي بين الجانبين، إلى جانب منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي نجحت خلال الفترة الأخيرة في جذب نحو 30 مشروعًا استثماريًا من إجمالي 52 مشروعًا صناعيًا، خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الصادرات المصرية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة لأبناء محافظات القناة.

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 تحديث الصاغة الآن

محمد ممدوح: "مشاكل داخلية 32B” يناقش حرج البلوغ وصعوبة التواصل بين الأب وابنته

عرض فيلم ضي بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.. اليوم

رنا أبو الريش: لم نحسم تقديم الجزء الرابع من «كامل العدد» حتى الآن

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

