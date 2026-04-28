سفير الصين في جولة بموانئ قناة السويس لبحث فرص استثمارية جديدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير/ لياو ليتشيانج (Mr. Liao Liqiang)، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، و تشاو ليوتشينغ (Mr. Zhao Liuqing)، الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد الدبلوماسي المرافق، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي شركة للشحن البحري بجمهورية مصر العربية، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، خاصة في القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمات البحرية.

وقد استقبل الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، السفير والوفد المرافق له بمقر الهيئة بالمنطقة الجنوبية بالسخنة، فيما كان قد استقبله أمس الأول الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، بمقر الهيئة بالمنطقة الشمالية ببورسعيد.

وشملت زيارة السفير الصيني والوفد المرافق له جولات ميدانية بكلٍّ من ميناء السخنة بالمنطقة الجنوبية، وميناء غرب بورسعيد بالمنطقة الشمالية، للاطلاع على ما تشهده هذه الموانئ من أعمال تطوير وتوسعات متكاملة، إلى جانب استعراض الإمكانات التشغيلية واللوجستية التي تتمتع بها، بما يعزز من مكانتها كمراكز إقليمية محورية لحركة التجارة والخدمات البحرية، ويدعم تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على خريطة التجارة العالمية.

وخلال اللقاءات، تم بحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، واستعراض الفرص المتاحة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة، بما يعزز من تكامل الأنشطة الصناعية واللوجستية والخدمية داخل نطاق المنطقة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة الدولية. كما تم استعراض ما تتمتع به المنطقة من موقع استراتيجي فريد يخدم مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التنافسية التي توفرها، والتي تشمل بنية تحتية متكاملة، وإجراءات مرنة وسريعة لتأسيس وتشغيل المشروعات، وتطبيق منظومة الشباك الواحد لتوحيد جهة التعامل أمام المستثمرين، بما يضمن تقديم الدعم الكامل لهم ويعزز من تنافسية المنطقة كوجهة استثمارية رائدة إقليميًا ودوليًا، مدعومة بمنظومة موانئ متطورة تسهم في دعم حركة التجارة العالمية وتكامل سلاسل الإمداد.

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، والتي انعكست بشكل واضح في حجم وتنوع الاستثمارات الصينية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بالمناطق الصناعية التابعة لها، لاسيما بمنطقة السخنة الصناعية، والتي تضم منطقة "تيدا" للتعاون الاقتصادي والتجاري كنموذج ناجح للتعاون الصناعي بين الجانبين، إلى جانب منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي نجحت خلال الفترة الأخيرة في جذب نحو 30 مشروعًا استثماريًا من إجمالي 52 مشروعًا صناعيًا، خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الصادرات المصرية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة لأبناء محافظات القناة.