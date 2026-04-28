الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 4685 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 184، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة نحو 4,685 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: نحو 2,620 طنًا سلال غذائية ودقيق، أكثر من 405 طنًا أدوية علاجية ومواد إغاثية ومستلزمات عناية شخصية، نحو 1660 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع، هذا إلى جانب أكثر من 1,595 بطانية، و 5,460 قطعة ملابس.

وفي سياق متصل، واصل الهلال الأحمر المصري خدماته الإنسانية على معبر رفح، استعدادًا لاستقبال الدفعة الـ 38، من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور، فضلًا عن توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، توفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 900 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.