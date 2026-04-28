قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام.. خالد طلعت يكشف عن أسوأ موسم للأهلي منذ تأسيسه
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مركز التميز العلمي ويوجه بتحويل الأبحاث إلى تطبيقات صناعية
مصر والسعودية تتفقان على تعزيز حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الرقمية في الإعلام
محمد عبد اللطيف:الدولة تتجه نحو إحداث تحول جوهري في منظومة التعليم
مأساة ليلة فرح| طلقات ابتهاج تنهي حياة شاب بالشرقية.. وشهود عيان: أراد المجاملة انتهت حياته
الجويلي: الخط الرابع للمترو يربط أكتوبر والقاهرة الجديدة ويخدم 2 مليون راكب يوميًا
بدعاء واحد.. احفظ لسانك من الغيبة والنميمة .. دار الإفتاء توضح
الرئيس السيسي ورئيسة وزراء اليابان يؤكدان توافق الرؤى بشأن ضرورة التسوية السلمية للأزمات
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مصرع عنصرين شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب106 ملايين جنيه
كامل الوزير: تجهيزات متقدمة لنفق الخط الرابع للمترو بين حدائق الأشجار والأهرامات
وزير البترول: نستهدف توليد 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030
بعد نجله بأسبوع.. وفاة طبيب متأثراً بإصابته في حريق بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مستشفى دمنهور التعليمي يعالج مرضى حالات القسطرة الكلوية المستعصية من مختلف المحافظات

مستشفي دمنهور
مستشفي دمنهور
عبدالصمد ماهر

شهد جناح التداخلات الكلوية بقسم أمراض وزراعة الكلى بمستشفى دمنهور التعليمي نجاحًا في علاج حالات معقدة من انسداد الأوردة المركزية.

 واستقبل الفريق الطبي مرضى يعانون من صعوبة في تركيب قساطر الغسيل الكلوي بعد فشل محاولات سابقة في مستشفيات أخرى.

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتوطين التخصصات الطبية الدقيقة وتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين. 

وأشار إلى أن مستشفى دمنهور التعليمي يقدم هذه الخدمة المتخصصة كأحد المراكز الرئيسية في هذا المجال، من خلال جناح التداخلات الكلوية الذي يستقبل حالات مستعصية من مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الحميد عبد الشافي، مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي، أن المستشفى يشهد تطويرًا مستمرًا في البنية التحتية والخدمات الطبية بهدف تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

أكثر من 20 مريضًا في يوم واحد

وأفاد الدكتور زغلول الصافي جودة، المشرف على جناح التداخلات الكلوية، بأن القسم استقبل أكثر من 20 مريضًا في يوم واحد من محافظات القاهرة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الغربية، والمنوفية. 

ومن أبرز الحالات: مريضة من القاهرة لم تجرِ جلسات غسيل كلوي منذ 10 أيام، تم تركيب قسطرة مؤقتة ثم مستديمة لها. كما تم علاج حالتين من الإسماعيلية بعد توقف الغسيل لديهما لمدة 15 يومًا، ونجح الفريق في تركيب قساطر مستديمة لهما.

وأكد الدكتور زغلول أن جميع الإجراءات والمستلزمات الطبية المعقدة تم تقديمها بالمجان الكامل للمرضى، دون تحميلهم أي أعباء مالية.

