مستشفى دمنهور التعليمي يعالج مرضى حالات القسطرة الكلوية المستعصية من مختلف المحافظات

شهد جناح التداخلات الكلوية بقسم أمراض وزراعة الكلى بمستشفى دمنهور التعليمي نجاحًا في علاج حالات معقدة من انسداد الأوردة المركزية.

واستقبل الفريق الطبي مرضى يعانون من صعوبة في تركيب قساطر الغسيل الكلوي بعد فشل محاولات سابقة في مستشفيات أخرى.

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتوطين التخصصات الطبية الدقيقة وتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.

وأشار إلى أن مستشفى دمنهور التعليمي يقدم هذه الخدمة المتخصصة كأحد المراكز الرئيسية في هذا المجال، من خلال جناح التداخلات الكلوية الذي يستقبل حالات مستعصية من مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الحميد عبد الشافي، مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي، أن المستشفى يشهد تطويرًا مستمرًا في البنية التحتية والخدمات الطبية بهدف تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

أكثر من 20 مريضًا في يوم واحد

وأفاد الدكتور زغلول الصافي جودة، المشرف على جناح التداخلات الكلوية، بأن القسم استقبل أكثر من 20 مريضًا في يوم واحد من محافظات القاهرة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الغربية، والمنوفية.

ومن أبرز الحالات: مريضة من القاهرة لم تجرِ جلسات غسيل كلوي منذ 10 أيام، تم تركيب قسطرة مؤقتة ثم مستديمة لها. كما تم علاج حالتين من الإسماعيلية بعد توقف الغسيل لديهما لمدة 15 يومًا، ونجح الفريق في تركيب قساطر مستديمة لهما.

وأكد الدكتور زغلول أن جميع الإجراءات والمستلزمات الطبية المعقدة تم تقديمها بالمجان الكامل للمرضى، دون تحميلهم أي أعباء مالية.