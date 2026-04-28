الخط الرابع لمترو الأنفاق ملحمة عظيمة تقام على أرض مصر| صور

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) والتي تمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو ، ويمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح انتهاء بمحطة الفسطاط.

كما يجرى حالياً تنفيذ الأعمال الانشائية بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة

كما يتم ولأول مرة استخدام عدد 6 ماكينات حفر نفقي لتنفيذ أنفاق هذه المرحلة، حيث يتم تنفذ أنفاق الجزء الأول من المرحلة "محطة حدائق الأشجار- محطة المساحة" (نفق لكل إتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل إتجاه ) ، حيث وصلت الماكينة الأولى الى محطة المتحف المصرى الكبير والثانية الى محطة الاهرامات" والتي تم وصولها اليوم" والثالثة الى محطة مدكور والرابع الى محطة الطالبية ، كما يجرى حالياً تجهيز عدد 2 ماكينة حفر أخرى تمهيداً لبدء عملها في حفر أنفاق الجزء الثاني من المرحلة "محطة المساحة – محطة الفسطاط" ماكينة لكل إتجاه .

كما يتم تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورشة من خلال تحالف (ميتسوبيشي/ اوراسكوم ) كما يتقدم العمل في مشروع تصنيع وتوريد عدد 23 قطار ويتم تنفيذها من خلال شركة ميتسوبيشي اليابانية وسيتم توريد أول قطار أول مايو 2026 .

كما سيتم تنفيذ الخط الرابع على أربع مراحل وجارى دراسة المراحل الثانية ( الفسطاط – القاهرة الجديدة) ، والثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري) ، والرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة) ، وتحقق المرحلة الاولى من الخط خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ، ومع الخط الاول للمترو في محطة الملك الصالح ، كما ستحقق المرحلة الثانية تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة ومونوريل شرق النيل عند محطة الطيران، وستحقق المرحلة الثالثة منه تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري ، كما ستحقق المرحلة الرابعة منه تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان) في محطة مطار العاصمة بالعاصمة الجديدة.

و للخط الرابع لمترو الأنفاق، أهمية استراتيجية كبرى ، حيث يربط ‏بين محافظتى القاهرة والجيزة علاوة على أنه أول خط يربط مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم ، فيصل ، العمرانية ، الجيزة ، مدينة نصر ، جامعة الأزهر ، القاهرة الجديدة) ، وكذلك ربط المناطق العمرانية الجديدة بشبكة الجرالكهربائي ، وخدمة قطاع السياحة لمرروه بالعديد من المزارات السياحية ، وبذلك يعتبر"حلقة وصل سياحية وتنموية"، كما سييربط بين التاريخ (الأهرامات والمتحف المصرى الكبير) والمستقبل (القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ) ومن المتوقع أن ينقل بعد إكتماله 2مليون راكب يومياً .