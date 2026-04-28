ميدو ونجله أمام المحكمة بعد قليل.. الأول يواجه دعوى تعويض والابن بحيازة وتعاطي مخدرات

تبدأ ساحات القضاء، بعد قليل، نظر قضيتين منفصلتين تخصان أحمد حسام ميدو ونجله، حيث تنظر المحكمة الاقتصادية دعوى تعويض مقامة ضد الأول لاتهامه بالسب والقذف من الحكم محمود البنا، فيما تنظر محكمة الطفل بالأميرية قضية نجل ميدو لاتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، في وقت سابق قررت عرض حسين أحمد حسام ميدو على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وتحديد نوع المخدر، بعد ضبط المتهم بـ3 جرام من مخدر الحشيش، زجاجة خمرة، ضبط بصحبة فتاة داخل السيارة بمنطقة التجمع الخامس.

كشفت التحقيقات الأولية ان نجل ميدو لاعب في نادي الزمالك في صفوف الناشئين، ولا يمتلك رخصة قيادة، وأن السيارة التي ضبطت بحوزته ملكاً لوالدته.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بأحد الأكمنة في التجمع الخامس، حيث تم استيقاف سيارة يقودها الشاب للتأكد من التراخيص ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة، وأثناء الفحص، لاحظ أفراد القوة ارتباك قائد السيارة، ما دفعهم لتفتيشها.

عثرت القوة الأمنية بتفتيش السيارة على كمية من مخدر الحشيش وعدد من زجاجات الخمور، كما تبين أن الشاب كان بصحبة فتاة لحظة استيقافه في الكمين.