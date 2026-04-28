الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مأزق بلا حسم.. إدارة ترامب تخشى الغرق في صراع مجمد مع إيران

محمود عبد القادر

كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين لموقع "أكسيوس" عن تصاعد القلق داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الانزلاق إلى سيناريو صراع "مجمد" مع إيران، وهو وضع لا يصل إلى حرب مفتوحة ولا يفضي إلى اتفاق.

وبحسب المصادر، فإن هذا السيناريو قد يجبر واشنطن على الإبقاء على وجودها العسكري في المنطقة لفترة طويلة، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، وبقاء العقوبات الأمريكية، مع ترقب كل طرف لتحرك الآخر، سواء نحو التصعيد أو التراجع.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، اعتبر مصدر مقرب من ترامب أن هذا النوع من الصراعات يمثل "الأسوأ سياسياً واقتصادياً" بالنسبة للرئيس.

وأشار خمسة مستشارين تحدثوا مع ترامب إلى أنه لا يزال متردداً بين خيار توجيه ضربات عسكرية جديدة أو الانتظار لمعرفة ما إذا كانت سياسة "الضغط الأقصى" عبر العقوبات ستدفع طهران إلى التفاوض بشأن إنهاء برنامجها النووي.

ونقل أحد المستشارين أن ترمب يرى أن الإيرانيين "لا يفهمون سوى لغة القوة"، مضيفاً أن الرئيس، رغم شعوره بالإحباط، يتبنى موقفاً واقعياً؛ إذ لا يرغب في اللجوء إلى الخيار العسكري، لكنه في الوقت ذاته لا يعتزم التراجع.

