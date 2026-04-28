كسر بالجمجمة..وفاة سيدة بسبب انفجار تكييف داخل محكمة في الإسكندرية
الإفتاء تحسم الجدل | الحج بـ تأشيرة العمل أو الزيارة غير جائز شرعًا
معنديش غير القضاء | رضوى الشربيني ترد على اتهام فبركة حلقة إيمان وأحمد
اتسرقت على الدائري .. شاب يلجأ إلى حيلة لإخفاء استيلائه على أموال عمله بالوراق
معهد الأورام يرد على علاج السرطان بالأعشاب والجوع
خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة والأوراق المطلوبة
تعميم أمني في الأردن للقبض على مطرب متهم بالإساءة للدين والشيوخ.. من هو؟
انسحاب الإمارات من أوبك.. ضربة للتكتل أم مكسب لترامب؟
التعليم تعلن موعد امتحان البرمجة العملي المقرر عقده على منصة Qureu الترم الثاني 2026
فاجعة تهز القلوب.. أم تودع ابنيها في حادث| وجارتهم: رحيل شقيقين وخالتهما أحدث صدمة كبيرة بالحي
رونالدو أم مبابي؟.. نتائج نارية بعد أول 100 مباراة بقميص ريال مدريد
سعره أكثر 80 ألف جنيه.. تحذير من تشغيلات مغشوشة لأشهر علاج لسرطان الرئة
ديني

خريجي الأزهر ومؤسسة أبو العينين الخيرية تكرمان 28 فائزا في مسابقة القرآن الكريم.. صور

عبد الرحمن محمد

أقامت المنظمة العالمية لـ خريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في المسابقة السنوية لتلاوة القرآن الكريم، والتي شهدت منافسة قوية بين حفظة كتاب الله كاملاً ونصفه. 

واستهدفت المسابقة دعم الحفظة وتشجيع جمال الأداء الصوتي مع الالتزام التام بأحكام التلاوة والتدبر. وأسفرت النتائج عن فوز 28 متسابقاً ممن أظهروا تميزاً لافتاً في الأداء والإتقان.

وشهد الحفل حضوراً رفيع المستوى، تقدمه  الدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة، والدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتورة فيروز أبو العينين، ممثلة مؤسسة أبو العينين الخيرية، وسط أجواء احتفالية احتفت بالبراعم الواعدة في حفظ وتلاوة كتاب الله.

وخلال كلمته، أكد الدكتور إبراهيم الهدهد على المكانة السامية للقرآن الكريم في الدنيا والآخرة، مهنئاً كل من يساهم في خدمة كتاب الله.

وأشار الهدهد إلى أن تحسين الصوت بالقرآن مقصد شرعي أصيل استناداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «زينوا القرآن بأصواتكم»، مشدداً على ضرورة اقتران جمال الصوت بإتقان الأحكام وفهم المقاصد والمعاني. 

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الدايم نصير أن هذه المسابقات تهدف لبناء جيل متمسك بكتاب الله قادر على العمل بمقتضاه، موجهاً الشكر لأولياء الأمور على جهودهم، ولمؤسسة أبو العينين على دورها في اكتشاف المواهب القرآنية.

وفي سياق متصل، وصفت الدكتورة فيروز أبو العينين القرآن الكريم بأنه الملاذ الآمن والمنهج الروحي الذي يمنح الإنسان السكينة والتوازن في حياته، مؤكدة أن المؤسسة تعتز بالمشاركة في هذا العمل النبيل الذي يخدم المجتمع. 

واختتمت الاحتفالية بتوزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفائزين الـ28، والتقاط الصور التذكارية توثيقاً لهذا الإنجاز الإيماني والتربوي الكبير.

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد أعمال حفر محطة الأهرامات بالخط الرابع للمترو.. ويوجه بسرعة الإنجاز لخدمة 2 مليون راكب يومياً

المحكمة الدستورية

إحالة شرط حرمان ورثة المهندس من المعاش لعدم سداد الاشتراكات للمحكمة الدستورية

المتهمين

8 أشخاص بينهم مصابين.. القبض على طرفي مشاجرة بالإسماعيلية

المتهمين

عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية في قنا

بالصور

بعد إعلان انفصاله بهدوء.. رسالة مؤثرة من البلوحر على غزلان تثير تفاعل المتابعين

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد