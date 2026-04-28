خريجي الأزهر ومؤسسة أبو العينين الخيرية تكرمان 28 فائزا في مسابقة القرآن الكريم.. صور

أقامت المنظمة العالمية لـ خريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في المسابقة السنوية لتلاوة القرآن الكريم، والتي شهدت منافسة قوية بين حفظة كتاب الله كاملاً ونصفه.

واستهدفت المسابقة دعم الحفظة وتشجيع جمال الأداء الصوتي مع الالتزام التام بأحكام التلاوة والتدبر. وأسفرت النتائج عن فوز 28 متسابقاً ممن أظهروا تميزاً لافتاً في الأداء والإتقان.

وشهد الحفل حضوراً رفيع المستوى، تقدمه الدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة، والدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتورة فيروز أبو العينين، ممثلة مؤسسة أبو العينين الخيرية، وسط أجواء احتفالية احتفت بالبراعم الواعدة في حفظ وتلاوة كتاب الله.

وخلال كلمته، أكد الدكتور إبراهيم الهدهد على المكانة السامية للقرآن الكريم في الدنيا والآخرة، مهنئاً كل من يساهم في خدمة كتاب الله.

وأشار الهدهد إلى أن تحسين الصوت بالقرآن مقصد شرعي أصيل استناداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «زينوا القرآن بأصواتكم»، مشدداً على ضرورة اقتران جمال الصوت بإتقان الأحكام وفهم المقاصد والمعاني.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الدايم نصير أن هذه المسابقات تهدف لبناء جيل متمسك بكتاب الله قادر على العمل بمقتضاه، موجهاً الشكر لأولياء الأمور على جهودهم، ولمؤسسة أبو العينين على دورها في اكتشاف المواهب القرآنية.

وفي سياق متصل، وصفت الدكتورة فيروز أبو العينين القرآن الكريم بأنه الملاذ الآمن والمنهج الروحي الذي يمنح الإنسان السكينة والتوازن في حياته، مؤكدة أن المؤسسة تعتز بالمشاركة في هذا العمل النبيل الذي يخدم المجتمع.

واختتمت الاحتفالية بتوزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفائزين الـ28، والتقاط الصور التذكارية توثيقاً لهذا الإنجاز الإيماني والتربوي الكبير.