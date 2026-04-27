البحوث الإسلامية: انطلاق اختبارات برنامج تدريب وعاظ الأزهر على لغة الإشارة

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، انطلاق فعاليَّات الاختبارات النهائيَّة للبرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد الدعاة والوعَّاظ والواعظات على استخدام لغة الإشارة اليوم، الاثنين، الذي ينفِّذه مجمع البحوث الإسلاميَّة، بالتعاون مع المنظَّمة العالميَّة لخريجي الأزهر، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسَّسة أركان للتنمية المستدامة.

انطلاق اختبارات برنامج تدريب وعاظ الأزهر على لغة الإشارة

وتُعقَد الاختبارات على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء؛ لقياس مدى اكتساب المتدرِّبين المهاراتِ العمليَّةَ والتطبيقيَّةَ في التواصل مع فئة الصُّم وضعاف السَّمع، وذلك تمهيدًا لتخريج الدفعة الأولى من الدعاة المؤهَّلين في هذا المجال.

ويأتي هذا البرنامج في إطار توجُّهات الأزهر الشريف نحو تطوير أدوات الخطاب الدعوي، وتوسيع دائرة تأثيره لتشمل مختلِف فئات المجتمع، من خلال إعداد كوادر قادرة على أداء رسالتها بكفاءة ووعي، وبما يعكس القيم الإنسانيَّة التي تقوم عليها الدعوة الإسلاميَّة.

ومن المقرَّر إعلان نتائج الاختبارات عقب الانتهاء منها، تمهيدًا لانطلاق المستوى الثاني من البرنامج بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، في خطوةٍ تعزِّز استمراريَّة التأهيل والتطوير، وتدعم حضور الدعاة في الميدان بمزيدٍ من الفاعليَّة والتأثير.

وأُقيم البرنامج برعايةٍ الإمام الأكبر د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ود. عبَّاس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس مجلس إدارة المنظَّمة العالميَّة لخريجي الأزهر، وبمتابعة تنفيذيَّة من د. إلهام شاهين.