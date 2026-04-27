ديني

مدير الجامع الأزهر يتفقد اختبارات العلوم الشرعية والعربية بأروقة الصعيد

أحمد سعيد

أجرى الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، جولة ميدانية شملت تفقد اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بمعهد الإمام محمد عبده بمحافظة الأقصر في إطار حرص إدارة الجامع الأزهر على متابعة سير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الدارسين.

الرواق الأزهري يعزز حضوره بالصعيد.. متابعة ميدانية لاختبارات الأروقة

وخلال جولته، اطمأن الدكتور هاني عودة على انتظام لجان الاختبار، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للدارسين لأداء اختباراتهم في سهولة ويسر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويعكس الصورة الحضارية للتعليم بالرواق الأزهري.

كما حرص مدير عام الجامع الأزهر على التحاور مع الدارسين داخل اللجان، والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الاختبارات، حيث أعرب عدد منهم عن رضاهم عن مستوى الأسئلة، مؤكدين أنها جاءت في متناول الطالب الملتزم بالمحتوى العلمي، وتعكس ما تم دراسته خلال العام.

وأكد الدكتور هاني عودة في تصريح له خلال الجولة: "أن أروقة الجامع الأزهر في محافظات الصعيد تشهد تطورًا ملحوظًا من حيث الإقبال والتنظيم، وهو ما يعكس ثقة الدارسين في رسالة الأزهر الشريف، وحرصهم على تلقي العلوم الشرعية والعربية من منبعها الأصيل، ونحن نعمل باستمرار على دعم هذه الأروقة وتوفير كافة الإمكانات التي تضمن جودة العملية التعليمية، سواء في مجالات دراسة العلوم الشرعية والعربية أو حلقات القرآن الكريم."

وأضاف أن إدارة الجامع الأزهر تولي اهتمامًا خاصًا وفق توجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتوسيع نطاق الأروقة في مختلف المحافظات، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الدارسين للاستفادة من خدماتها التعليمية والدعوية.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة شاملة يتبناها الرواق الأزهري لمتابعة سير العمل بالأروقة الخارجية، والوقوف على التحديات ميدانيًا، والعمل على تذليلها بما يضمن استمرار تقديم رسالة الأزهر العلمية والدعوية على الوجه الأكمل في مختلف أنحاء الجمهورية.

بنزين مع كهرباء.. أبرز 5 سيارات REEV في مصر

