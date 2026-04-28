الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس ومصير التقلبات الجوية.. فيديو

البهى عمرو

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفي اليوم الواحد قد نشهد أكثر من حالة جوية، بسبب تأثر البلاد بالتغيرات الجوية التي لها تأثير على جميع الدول.

وتساءل المواطنون عن حالة الجو وهل انتهت فترة الانخفاضات في درجات الحرارة، أم سيكون هناك انخفاضات جديدة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء 28 أبريل 2026، ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، مع استمرار الأجواء الربيعية المتقلبة بين الدفء نهارًا والبرودة ليلًا.

وأوضحت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”،  أن الطقس يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، وحارًا خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، على أن تعود الأجواء للبرودة ليلًا.

وأضافت أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الصباح من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق مثل الوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، يكون على فترات متقطعة، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

واختتمت أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل نحو 29 درجة للعظمى و17 للصغرى بالقاهرة الكبرى، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الطقس وإصدار التحديثات أولًا بأول.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتنشط رياح على مناطق من الوجهة البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5. متر والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الجديدة 30 15

6 أكتوبر 30 15

بنها 29 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 26 14

المنصورة 29 17

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 25 15

رفح 24 14

رأس سدر 28 15

نخل 26 14

كاترين 19 09

الطور 26 18

طابا 24 15

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 28 20

الإسكندرية 24 15

العلمين 23 14

مطروح 23 15

السلوم 25 14

سيوة 29 16

رأس غارب 28 18

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 31 20

حلايب 28 22

أبو رماد 29 20

مرسى حميرة 30 21

أبرق 31 22

جبل علبة 30 21

رأس حدربة 28 23

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 14

أسيوط 30 15

سوهاج 30 16

قنا 31 16

الأقصر 32 17

أسوان 32 18

الوادي الجديد 30 16

أبوسمبل 31 17

