بدرجات حرارة تلامس الـ 37.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة تضرب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 29 أبريل وحتى الأحد 3 مايو 2026، حيث تشير خرائط التنبؤات إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

الطقس الأيام القادمة في مصر

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مع عودة الأجواء المائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وحذرت الهيئة المسافرين وسائقي المركبات من ظهور شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً في الساعات الأولى من الصباح، وتحديداً من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت قبل سطوع الشمس.

موجة حارة قادمة بمصر

وفيما يخص نشاط الرياح، أوضح البيان أن يومي الأربعاء والخميس سيشهدان نشاطاً للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بينما يتسع نطاق نشاط الرياح ليشمل أغلب أنحاء الجمهورية اعتباراً من يوم الجمعة وحتى الأحد مطلع شهر مايو.

وتأتي هذه التقلبات في إطار التغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الربيع، مما يستوجب المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عن الهيئة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعلى صعيد درجات الحرارة، تظهر البيانات بلوغ الموجة الحارة ذروتها يومي الجمعة والسبت، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة مئوية، بينما تقترب درجات الحرارة في شمال الصعيد من حاجز الـ 34 درجة. وتصل الموجة إلى أقصى حدتها في محافظات جنوب الصعيد، حيث يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 35 و37 درجة مئوية، في حين تظل السواحل الشمالية هي الألطف جواً بدرجات حرارة تتراوح ما بين 22 و28 درجة مئوية خلال تلك الفترة.