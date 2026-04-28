الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء 28 أبريل 2026، ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، مع استمرار الأجواء الربيعية المتقلبة بين الدفء نهارًا والبرودة ليلًا.

وأوضحت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الطقس يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، وحارًا خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، على أن تعود الأجواء للبرودة ليلًا.

وأضافت أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الصباح من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق مثل الوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، يكون على فترات متقطعة، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

واختتمت بأن درجات الحرارة المتوقعة تسجل نحو 29 درجة للعظمى و17 للصغرى بالقاهرة الكبرى، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الطقس وإصدار التحديثات أولًا بأول.