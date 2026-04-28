قفزة كبيرة .. برميل النفط يتجاوز 110 دولارات مع تعثر آمال إنهاء حرب إيران

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا قويًا لتتخطى حاجز 110 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، مدفوعة بحالة من الترقب والقلق في الأسواق بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب ويمهد لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.

وارتفع خام برنت، المؤشر العالمي لأسعار النفط، بنسبة 2.7% ليصل إلى 111.2 دولارًا للبرميل خلال التعاملات الصباحية المبكرة، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.3% مسجلًا 98.5 دولارًا للبرميل.

ويعكس هذا الصعود حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، وسط مخاوف من استمرار التوترات وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية.