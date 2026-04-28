وزير التعليم ورئيس جامعة هيروشيما يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة

قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باصطحاب السيد ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما، والسيد هيرويوكي تسونيشي، رئيس شركة "سبريكس" اليابانية، في زيارة إلى المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة (2).

وكان في استقبال الوزير والسادة المسئولين من الجانب الياباني طلاب المدرسة الذين رحبوا بالوفد من خلال أنشطة تفاعلية مميزة، تضمنت تنفيذ أنشطة التعلم باللعب باستخدام الصلصال، ومحاكاة مواقف شرائية في إطار تنمية مهاراتهم الحياتية.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير محمد عبد اللطيف والوفد المرافق عددًا من الفصول الدراسية والأنشطة المختلفة داخل المدرسة، حيث تم استعراض طبيعة اليوم الدراسي بالمدارس المصرية اليابانية، والتي تعتمد على الدمج بين المناهج الأكاديمية والأنشطة التربوية التفاعلية "التوكاتسو"، بما يسهم في بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الحياتية، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي.

وفي إطار مواكبة متطلبات العصر الرقمي، اطلع السادة المسئولين من الجانب الياباني على تطبيقات نشاط مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي داخل أحد فصول الصف الخامس الابتدائي، حيث تابعوا تدريب الطلاب على كتابة الأكواد البرمجية، إلى جانب التعرف على أحدث أساليب التدريس المستخدمة، والتي تهدف إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وكذلك اطلعوا على برنامج SPL الخاص بتنمية مهارات مادة الرياضيات باستخدام الذكاء الصناعي .

ومن جانبه، أشاد السيد ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما، بما شاهده في نموذج المدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا أنها تمثل تجربة تعليمية رائدة تجمع بين فلسفة التعليم الياباني والرؤية المصرية الحديثة لتطوير منظومة التعليم.

كما دار حوار بين الوزير ورئيس جامعة هيروشيما مع أحد المشرفين اليابانيين المسئولين عن متابعة المدارس المصرية اليابانية، تناول طبيعة العمل داخل المدارس وآليات تطويرها.

ومن جانبه، أعرب هيرويوكي تسونيشي، رئيس شركة "سبريكس" اليابانية، عن سعادته بزيارة المدرسة، مشيدًا بتطبيق أساليب تعليمية حديثة وتفاعل الطلاب مع أنشطة البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الزيارة أشاد الوفد الياباني بالمدارس المصرية اليابانية ، مؤكدين أنها تمثل أحد النماذج التعليمية الرائدة، التي تعكس الشراكة الوطيدة بين الجانبين المصري والياباني.