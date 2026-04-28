كسر بالجمجمة..وفاة سيدة بسبب انفجار تكييف داخل محكمة في الإسكندرية

كشفت مصادر طبية داخل مستشفى الميري الجامعي في الإسكندرية عن وفاة “شيماء ع.أ”، والتي لقيت مصرعها جراء حادث انفجار جهاز تكييف أعلى سطح إحدى المحاكم بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية، أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة أثناء تواجدها بمحيط المبنى.

وأكدت المصادر أن المصابة تعرضت لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد، نتيجة سقوط أجزاء من وحدة التكييف عقب الانفجار المفاجئ، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وجرى نقلها على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي الإسعافات اللازمة ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة وسط حالة من الحزن من أسرتها.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انفجار أعلى سطح مبنى المحكمة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وبالفحص الأولي، تبين أن سبب الانفجار يرجع إلى ماس كهربائي داخل وحدة التكييف، ما أدى إلى انفجارها وسقوط أجزاء منها على المتواجدين أسفل المبنى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.

وتواصل الجهات المعنية جهودها للوقوف على أسباب الحادث بدقة، والتأكد من مدى الالتزام بإجراءات الصيانة الدورية داخل المنشآت الحكومية، منعًا لتكرار مثل هذه الوقائع.