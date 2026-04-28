5 مايو | تأجيل محاكمة نجل ميدو في قضية حيازة المخدرات
تميم: القمة الخليجية التشاورية تعكس تماسك الموقف الخليجي ووحدته
انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه
جيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء لـ 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. تصعيد عسكري إسرائيلي رغم اتفاقات التهدئة
كسر بالجمجمة..وفاة سيدة بسبب انفجار تكييف داخل محكمة في الإسكندرية
الإفتاء تحسم الجدل | الحج بـ تأشيرة العمل أو الزيارة غير جائز شرعًا
معنديش غير القضاء | رضوى الشربيني ترد على اتهام فبركة حلقة إيمان وأحمد
اتسرقت على الدائري .. شاب يلجأ إلى حيلة لإخفاء استيلائه على أموال عمله بالوراق
معهد الأورام يرد على علاج السرطان بالأعشاب والجوع
خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة والأوراق المطلوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

كسر بالجمجمة..وفاة سيدة بسبب انفجار تكييف داخل محكمة في الإسكندرية

أحمد بسيوني

كشفت مصادر طبية داخل مستشفى الميري الجامعي في الإسكندرية عن وفاة “شيماء ع.أ”، والتي لقيت مصرعها جراء حادث انفجار جهاز تكييف أعلى سطح إحدى المحاكم بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية، أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة أثناء تواجدها بمحيط المبنى.

وأكدت المصادر أن المصابة تعرضت لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد، نتيجة سقوط أجزاء من وحدة التكييف عقب الانفجار المفاجئ، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وجرى نقلها على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي الإسعافات اللازمة ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة وسط حالة من الحزن من أسرتها.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انفجار أعلى سطح مبنى المحكمة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وبالفحص الأولي، تبين أن سبب الانفجار يرجع إلى ماس كهربائي داخل وحدة التكييف، ما أدى إلى انفجارها وسقوط أجزاء منها على المتواجدين أسفل المبنى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.

وتواصل الجهات المعنية جهودها للوقوف على أسباب الحادث بدقة، والتأكد من مدى الالتزام بإجراءات الصيانة الدورية داخل المنشآت الحكومية، منعًا لتكرار مثل هذه الوقائع.

مستشفى الميري الجامعي في الإسكندرية محافظة الإسكندرية منطقة المنشية

