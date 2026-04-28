تصادم ملاكى وتروسيكل.. إصابة 11شخصا فى حادث مروري بالإسكندرية

أصيب 11شخصا بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم أعلى كوبري الاستاد ـ الهوارية، حيث اصطدم تروسكيل بسيارة ملاكي.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام ملاكى وتروسيكل يحمل أفرادا أعلى كوبرى الاستاد ـالهوارية ووقوع مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من محمد علي محمدي علي 46 عاما باشتباه بي سي وجرح قطعي بالجبهة، وجروح قطعية متفرقة بالجسم

وعلي محمد علي محمدي 15 عاما باشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات وسحجات بالجسم.



محمد ابراهيم خلف محمد 38 عاما باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأحمد عبدالعزيز سعد عثمان 39 عاما جرح قطعي بفروه الرأس والجبهه واشتباه كسر بالحوض

زياد عادل عمر احمد 27 عاما جروح متفرقه بالجسم واشتباه نزيف بالبطن والمخ.

كما أصيب مصطفى عادل عمر أحمد 30 عاما باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وحسين محمد محمود 40 عاما باشتباه ارتجاج بالمخ وكسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالساقين واحمد عبدالغفار احمد 41عاما كسر بالساق الأيمن واشتباه كسر بضلوعةالصدر

ايهاب صلاح السيد 29 عاما /بكسر بالذراع الأيمن وكسر بالساق الأيمن

و مروان عماد ابراهيم16 عاما اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج

يوسف منير السلواني 19 عاما بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن واشتباه بكسر بالفقرات العنقيه ونزيف بالبطن.

وتم نقل المصابببن إلى مستشفى العامرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق