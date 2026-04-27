الطريق إلى النصر .. ندوة لـ مستقبل وطن بالإسكندرية بمناسبة عيد تحرير سيناء | صور

نظمت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية ندوة تثقيفية في ذكرى تحرير سيناء، بعنوان “الطريق إلى النصر”، والتي حاضر فيها ابطال حرب اكتوبر اللواء بحري نبيل عبدالوهاب أحد أبطال القوات البحرية، والدكتور محمد نور الدين أحد أبطال موقعة كبريت.

شهدت الندوة حضور الدكتور سعيد عبدالعزيز أمين المحافظة، وريهام مشالي أمين العلاقات العامة بالمحافظة، بالإضافة إلى النائبة عبير عيسوي داود، وإسلام عبدالعظيم أمين صناعة المحتوى، ومحمد جويلي أمين الشباب، ومحمد فاروق أمين الاستثمار، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب وأمناء الأقسام.

وخلال كلمته، أكد الدكتور سعيد عبدالعزيز أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزة في تاريخ الأمة المصرية، مشددًا على أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وأضاف أن بطولات رجال القوات المسلحة تمثل مصدر إلهام دائم للأجيال، داعيًا إلى ضرورة نقل هذه الروح الوطنية إلى الشباب، وترسيخ قيم الانتماء والعمل من أجل رفعة الوطن.

من جانبها، أكدت ريهام مشالي، أمين العلاقات العامة بالمحافظة، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار خطة الأمانة لتعزيز الوعي الوطني والتاريخي لدى المواطنين، مشيرة إلى أن استضافة أبطال حقيقيين من حرب أكتوبر يمنح الشباب فرصة فريدة للتعرف على تفاصيل البطولات من مصادرها المباشرة، بما يسهم في بناء وعي حقيقي قائم على الفخر بالتاريخ الوطني.

بدوره، استعرض اللواء بحري نبيل عبدالوهاب عددًا من العمليات البحرية البطولية التي نفذتها القوات المصرية، من بينها إغراق المدمرة “إيلات”، وإغراق ناقلتي “بات يام” و”بات شيفع”، ردًا على جريمة الزعفرانة، مؤكدًا أن هذه العمليات وجهت ضربات موجعة للعدو، وأثبتت كفاءة وإصرار المقاتل المصري، رغم صعوبة الظروف والإجراءات الدفاعية المعقدة.

كما تحدث الدكتور محمد نور الدين عن تفاصيل موقعة كبريت، مؤكدًا أن ما تحقق خلالها كان نتاج إيمان عميق بعدالة القضية وروح قتالية عالية، حيث صمد الجنود في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، ورفضوا الاستسلام رغم الحصار ونقص الموارد، حيث واصل الجنود المصريون الثبات في مواجهة حصار قاسٍ امتد حتى ما بعد وقف إطلاق النار في يناير 1974، رغم نقص الإمدادات والمياه وكافة مقومات الحياة، مقدمين نموذجًا فريدًا في التضحية والفداء أشاد به العدو قبل الصديق.

وفي ختام الندوة، كرم الدكتور سعيد عبدالعزيز، الدكتور محمد نور الدين واللواء بحري نبيل عبدالوهاب، بمنحهما درع الحزب، تقديرًا لما قدماه من بطولات وتضحيات في سبيل الوطن، وعرفانًا بدور أبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم أروع ملاحم النصر.