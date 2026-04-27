قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب عن تعادل الزمالك وإنبي : لو لعبنا بالشكل ده قدام الأهلي هنخسر 4
بالتلاتة أهو .. تعليق مثير لـ عمرو أديب على الهواء بعد ثلاثية بيراميدز في الأهلي
منشور صادم لـ خالد الغندور عن هزيمة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة
من السماء إلى قلب المدن | التاكسي الطائر في مصر يقتحم المشهد السياحي .. وخبير يكشف أسراره وتوقيت انطلاقه
نتنياهو يزعم : ترسانة حزب الله انخفضت إلى 10%
تعاون مرتقب بين مصر والسودان في المجال الإعلامي لخدمة القضايا المشتركة
التصالح في مخالفات البناء 2026.. قرار حكومي يهم الملايين
الرقابة على الصادرات : الحبس والغرامة لمخالفي تسجيل السمسرة
مناطق متنوعة .. أعراض غير متوقعة تكشف التهاب الجيوب الأنفية
بلاغ عاجل من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم بتهمة التشهير
نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق
عباس شومان : بيت الطاعة لا أصل له في الشريعة .. ويسيء لكرامة الرجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عصام عمر: تكريمي في الإسكندرية له طعم خاص.. وقيمة الرحلة تكمن في المحاولة

عصام عمر
عصام عمر
محمد نبيل   -  
أحمد البهى

كرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الفنان عصام عمر، خلال فعاليات افتتاح الدورة الثانية عشرة من المهرجان المقام حاليا في مسرح سيد درويش، وقدم التكريم الفنان باسم سمرة بعدما اشتركا سويا مؤخرا في مسلسل عين سحرية، بينما حرص المخرج يسري نصر الله على تقديم الجائزة له، وسط سعادته الشديدة بذلك.

وأعرب الفنان عصام عمر عن سعادته بتكريمه، مشيرا إلى أن هذا التكريم يحمل قيمة خاصة بالنسبة له.

وقال عصام عمر خلال كلمته على هامش التكريم في الإسكندرية إن حصوله على تقدير من هذه المدينة له طعم مختلف وأنه سبق تكريمه في المسرح إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يكرم فيها ضمن مهرجان سينمائي.

وأضاف أنه لا يزال في بداية مشواره الفني، و أن هناك العديد من الفنانين الذين يستحقون التكريم أكثر منه،و سعيه المستمر لتطوير نفسه وتقديم أعمال سينمائية مميزة.

وأوضح أن شغفه بالتمثيل بدأ منذ الصغر، من خلال تأثره بعدد كبير من الأفلام التي شكلت وعيه الفني وألهمته لدخول مجال التمثيل، و أمله في تقديم المزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

ووجه رسالة إلى الشباب دعاهم فيها إلى التمسك بأحلامهم في مجال السينما،و أن السعي والمحاولة هما الأساس حتى وإن لم تتحقق كل الطموحات، قائلاً إن “قيمة الرحلة تكمن في المحاولة نفسها”

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد محمود رئيس المهرجان، وموني محمود المدير التنفيذي للمهرجان، ومحمد سعدون مدير المهرجان، والنجم باسم سمرة، الفنان عصام عمر، المخرج يسري نصر الله، الفنان صبري فواز، وركين سعد.

إلى جانب حضور كل من: المونتيرة منى ربيع، الفنان محمد ممدوح، خالد كمال، المخرج خيري بشارة، الفنان حسام داغر، السيناريست هيثم دبور، الفنان كامل الباشا، المنتج محمد مشيش، المنتج صفي الدين محمود، الفنان أحمد كمال.


تقام الدورة الثانية عشر من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 27 أبريل لـ 2 مايو بمدينة الإسكندرية، المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الفنان عصام عمر عصام عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

نتنياهو

نتنياهو يتلقى صدمتين خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

الإطار التنسيقي في العراق

الإطار التنسيقي في العراق يرشح علي الزيدي لرئاسة الوزراء

ترامب وميلانيا

"ميلانيا أرملة حامل".. ترامب يطالب بإقالة مذيع تلفزيوني بسبب "نكتة"

ترامب

بعد محاولة الاغتيال.. ترامب يعلن رأيه في الاستجابة الأمنية لهجوم واشنطن

بالصور

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق

نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎

سر ستات زمان .. تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور

تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور
تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور
تخزين الخضار بدون ما يبوظ لشهور

بنزين مع كهرباء.. أبرز 5 سيارات REEV في مصر

سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏

فيديو

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد