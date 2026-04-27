عصام عمر: تكريمي في الإسكندرية له طعم خاص.. وقيمة الرحلة تكمن في المحاولة

كرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الفنان عصام عمر، خلال فعاليات افتتاح الدورة الثانية عشرة من المهرجان المقام حاليا في مسرح سيد درويش، وقدم التكريم الفنان باسم سمرة بعدما اشتركا سويا مؤخرا في مسلسل عين سحرية، بينما حرص المخرج يسري نصر الله على تقديم الجائزة له، وسط سعادته الشديدة بذلك.

وأعرب الفنان عصام عمر عن سعادته بتكريمه، مشيرا إلى أن هذا التكريم يحمل قيمة خاصة بالنسبة له.

وقال عصام عمر خلال كلمته على هامش التكريم في الإسكندرية إن حصوله على تقدير من هذه المدينة له طعم مختلف وأنه سبق تكريمه في المسرح إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يكرم فيها ضمن مهرجان سينمائي.

وأضاف أنه لا يزال في بداية مشواره الفني، و أن هناك العديد من الفنانين الذين يستحقون التكريم أكثر منه،و سعيه المستمر لتطوير نفسه وتقديم أعمال سينمائية مميزة.

وأوضح أن شغفه بالتمثيل بدأ منذ الصغر، من خلال تأثره بعدد كبير من الأفلام التي شكلت وعيه الفني وألهمته لدخول مجال التمثيل، و أمله في تقديم المزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

ووجه رسالة إلى الشباب دعاهم فيها إلى التمسك بأحلامهم في مجال السينما،و أن السعي والمحاولة هما الأساس حتى وإن لم تتحقق كل الطموحات، قائلاً إن “قيمة الرحلة تكمن في المحاولة نفسها”

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد محمود رئيس المهرجان، وموني محمود المدير التنفيذي للمهرجان، ومحمد سعدون مدير المهرجان، والنجم باسم سمرة، الفنان عصام عمر، المخرج يسري نصر الله، الفنان صبري فواز، وركين سعد.

إلى جانب حضور كل من: المونتيرة منى ربيع، الفنان محمد ممدوح، خالد كمال، المخرج خيري بشارة، الفنان حسام داغر، السيناريست هيثم دبور، الفنان كامل الباشا، المنتج محمد مشيش، المنتج صفي الدين محمود، الفنان أحمد كمال.



تقام الدورة الثانية عشر من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 27 أبريل لـ 2 مايو بمدينة الإسكندرية، المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.