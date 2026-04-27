خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير

كرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة خلال حفل افتتاحه المقام حاليا بمسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، المونتيرة منى ربيع والماشينست حسن جاد وسلم تكريمها المخرج خيري بشارة.

وخلال تكريمها قالت المونتيرة منى ربيع: "أنا بحب كل المخرجين اللي بشتغل معاهم شكرا يسري نصر الله وخيري بشارة ويارب افضل اشتغل لحد ما أمشي"، بينما أعرب حسن جاد عن سعادته البالغة بتكريمه مطالبا الجميع بضرورة الحفاظ على السينما.

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد محمود رئيس المهرجان، وموني محمود المدير التنفيذي للمهرجان، ومحمد سعدون مدير المهرجان، والنجم باسم سمرة، الفنان عصام عمر، المخرج يسري نصر الله، الفنان صبري فواز، وركين سعد.

إلى جانب حضور كل من: المونتيرة منى ربيع، الفنان محمد ممدوح، خالد كمال، المخرج خيري بشارة، الفنان حسام داغر، السيناريست هيثم دبور، الفنان كامل الباشا، المنتج محمد مشيش، المنتج صفي الدين محمود، الفنان أحمد كمال.

تقام الدورة الثانية عشر من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 27 أبريل لـ 2 مايو بمدينة الإسكندرية، المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.